Neue Unterkunft für bis zu 22 Heidemarkmitarbeiter

In dem Wohn- und Geschäftshaus am Stedinger Weg in Brettorf entstehen drei Wohneinheiten für osteuropäische Arbeiter.

Brettorf - Von Tanja Schneider. Geht es um Werkvertragsarbeiter-Unterkünfte, schrillen bei vielen die Alarmglocken. Das ist in Brettorf nicht anders. Kaum war bekannt geworden, dass in das Wohn- und Geschäftshaus am Stedinger Weg, in dem sich bis vergangenen Herbst auch Meyers Museumsladen befand, osteuropäische Arbeiter einziehen sollen, brodelte die Gerüchteküche – vor allem hinsichtlich der Anzahl der künftigen Bewohner. In der Nachbarschaft entstand umgehend Unruhe.

In Absprache mit dem neuen Mieter informierten Bürgermeister Ralf Spille und Bauamtsleiter Uwe Kläner deshalb am Donnerstagnachmittag über die Fakten. Auch Anlieger und Ratsmitglieder waren dabei. Die Immobilie hat Mitte März die WU-Beteiligungsgesellschaft gekauft, die ebenso das „Rote Haus“ an der B 213 in Hockensberg erworben hat. Über einen „Zwischenpächter“ ist das Brettorfer Gebäude an den Immobiliendienstleister IDL in Friesoythe vermietet, der für die Unterbringung der Osteuropäer zuständig ist. Sie arbeiten beim Geflügelproduzenten Heidemark in Ahlhorn.

Maximal 22 Personen sollen künftig in den drei Wohneinheiten in Einzel- oder Zweibettzimmern leben. Die ersten sechs Arbeiter sind bereits da. „Es handelt sich um drei Paare“, sagte Kläner, der sich am Montag mit Bürgermeister Spille die Wohnsituation angeschaut hatte. Der Eindruck sei positiv gewesen. Die Verwaltung war auf Anfrage der Anlieger aktiv geworden und hatte den Kontakt zur Firma IDL gesucht. Dort sei man sehr gesprächsbereit gewesen. Dies bestätigte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Claus Plate: „Wir haben sofort Informationen bekommen.“ Insa Huck (SPD) ergänzte: „Ich denke, dass es für die Nachbarschaft wichtig ist, einen Ansprechpartner zu haben.“ Die anfängliche Ungewissheit, wer nun das Gebäude erworben hat, gepaart mit startenden Sanierungsarbeiten, war es wohl auch, die Befürchtungen in der Nachbarschaft schürte. „Zudem stehen solche Unterkünfte nicht in bestem Licht“, sagte Anlieger Carsten Haslop. „Wenn alles so funktioniert, wie es jetzt kommuniziert wurde, können wir aber damit leben.“

+ Die WU-Beteiligungsgesellschaft hat auch das „Rote Haus“ an der B 213 erworben. Dort muss sich allerdings noch zeigen, was baurechtlich möglich ist. Eingezäunt ist das Gebäude bereits seit Kurzem. © Schneider

Laut Verwaltung bleibt die Pizzeria im Gebäude erhalten. Auch die Räume des einstigen Museumsladens sind nicht betroffen. Stattdessen sollen Wohneinheiten im Bereich der alten Post sowie im Obergeschoss entstehen. „Derzeit wird noch geprüft, ob ein Bauantrag auf Nutzungsänderung zu stellen ist“, sagte Spille. Die dritte Einheit befindet sich hinter dem ehemaligen Museumsladen und war bislang von der Kommune für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Alle drei Wohnbereiche verfügen laut IDL über einen Fernseh- und WLAN-Anschluss, einen Waschautomaten sowie zentrale Küchen- und Aufenthaltsräume. „Pro Person stehen mindestens acht Quadratmeter Schlaffläche zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sämtliche Auflagen in puncto Brandschutz und Parkplätze würden entsprechend den Vorgaben eingehalten. Die Bewohner würden mit den zur Verfügung stehenden Kleintransportern zur Arbeit, zu Einkäufen oder auch Freizeitaktivitäten gefahren. Ein großer Shuttlebus soll in Brettorf nicht eingesetzt werden.

„Die Geschäftsführer sind ebenfalls daran interessiert, dass die neuen Bewohner in einem geregelten Umfeld leben und arbeiten können. Sie stehen für Anfragen jederzeit zur Verfügung“, heißt es weiter. Anlieger, Politik und Verwaltung werteten dies am Donnerstag positiv, stellten gleichzeitig aber auch klar: „Wir schauen weiter hin, was dort passiert.“