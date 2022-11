Nach Wildunfall: 19-Jährige befreit sich aus Unfallwrack

Von: Dierk Rohdenburg

Aus diesem Wrack konnte sich die 19-Jährige befreien. © Polizei

Landkreis – Glimpflich ausgegangen ist am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall in Brettorf. Wie die Polizei berichtet, war eine junge Frau mit ihrem Auto gegen 6.50 Uhr auf der Straße Kronskamp in Brettorf unterwegs und verunglückte schwer.

Infolge eines Wildunfalls geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mit leichten Verletzungen befreite sich die 19-Jährige selbstständig aus dem Wrack. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3. 000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg:

Hude: Eine 70-jährige Pedelecfahrerin ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt worden. Die Seniorin aus der Gemeinde Hude war auf dem Radweg an der Parkstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und bog auf Höhe einer Apotheke nach rechts auf den Parkplatz ab, berichtet die Polizei. Ihr entgegen kam ein 89-Jähriger aus der Gemeinde Hude mit seinem VW, der zeitgleich als Linksabbieger auf den Parkplatz fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Wildeshausen: Der Fahrer eines Kranwagens hat am Montag gegen 15.20 Uhr in Wildeshausen eine Ampelanlage beschädigt. Der 58-jährige Mann aus dem Kreis Vechta befuhr mit dem Fahrzeug eines Krandienstes den Westring. Da der Kran zu Fahrtbeginn nicht vollständig heruntergefahren war, stieß er in Höhe der Bargloyer Straße gegen Teile der Ampelanlage, worauf ein Teil abbrach und auf die Fahrbahn fiel. Der Schaden beträgt 2.500 Euro.

Wardenburg: Unbekannte sind am Montag in Wardenburg in ein Wohnhaus eingebrochen. Laut Polizeibericht hebelten die Täter zwischen 14.30 und 19 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses an der Alma-Rogge-Straße auf und gelangten darüber in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten etwas Schmuck, heißt es weiter. Die Höhe des Schadens wird mit 1.300 Euro angegeben.