Unfall in Dötlingen am Donnerstagmorgen mit lebensgefährlich verletzter Frau

Von: Dierk Rohdenburg

In Dötlingen ist es am Donnerstag gegen 8.40 Uhr auf der Iserloyer Straße bin einer leichten Linkskurve zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf der Iserloyer Straße in Höhe Stadtweg. Die Frau aus dem Landkreis Oldenburg war mit ihrem Skoda Fabiia auf der Iserloyer Straße in Richtung Aschenstedt unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Die Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber, der die Frau ins Krankenhaus brachte. Wir berichten weiter.