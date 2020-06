Unbekannte beschädigen Bushäuschen

+ © - Beschädigt: Die Holzbretter am Häuschen sind herausgebrochen. Foto: Polizei © -

Rhade – Unbekannte haben sich an dem Buswartehäuschen an der Bareler Straße/Ecke Bassumer Weg zwischen den Ortschaften Rhade, Barel und Klattenhof zu schaffen gemacht. „Die Täter zerstörten auf unbekannte Weise die Rückwand des Wartehäusschens, sodass Holzbretter herausbrachen“, teilt die Polizei mit. Den Tatzeitraum kann sie derzeit noch nicht eingrenzen. Die Beschädigungen wurden jedoch am Mittwoch gegen 7.50 Uhr von einer Passantin festgestellt, heißt es. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.