Umweltschule – was bringt das?

2009 wurde die Grundschule Neerstedt erstmals zur Umweltschule in Europa ernannt. Alle zwei Jahre erfolgte seitdem die erneute Auszeichnung – zuletzt vor etwa drei Wochen. Und schon blickt die Einrichtung auf den nächsten Projektzeitraum. Doch ist das Modell tatsächlich nachhaltig? Und welche Unterstützung ist seitens Verwaltung und Politik erwünscht?

VON TANJA SCHNEIDER

Neerstedt – Noch hängt die Flagge, die die Grundschule Neerstedt im Rahmen ihrer erneuten Auszeichnung zur Umweltschule in Europa erhalten hat, nicht am Fahnenmast. „Wir werden sie kommende Woche zusammen mit den Schülern hissen“, berichtet Rektorin Andrea Selke am Freitag während eines Gesprächs mit den Grünen. Sowohl aus dem Dötlinger Gemeinderat als auch dem Kreistag waren Vertreter der Partei zu Gast, um sich über die bisherigen Projekte, den Mehrwert sowie etwaige Wünsche zu informieren.

Welche Projekte hat die Schule umgesetzt?

Unter dem Stichwort Biodiversität haben die Kinder den Schulteich sowie das Insektenhotel erneuert und Nistkästen gebaut. Daneben ging es um die Müllvermeidung im Schulalltag und den Konsum. Dieses Thema greift die Einrichtung unter anderem im Rahmen eines Schülerflohmarktes auf, bei dem die Kinder ihr aussortiertes Spielzeug den Mitschülern anbieten und den Erlös dann für einen guten Zweck spenden. „Der Flohmarkt ist mittlerweile fest im Schulprogramm verankert“, sagte Selke.

In vorherigen Projektzeiträumen ging es beispielsweise auch um erneuerbare Energien oder eine Kräuterspirale. „Man darf Handlungsfelder wiederholen und vertiefen, sollte aber ebenfalls Neues einbringen“, so die Schulleiterin.

Welche Aktionen sind als nächstes geplant?

„Für den Projektzeitraum 2019 bis 2021 bewerben wir uns natürlich wieder. Der Entwurf liegt schon vor“, sagt Selke. Unter anderem soll dann der inzwischen wenig ansehnliche Barfußpfad in Angriff genommen werden.

Was läuft über das Programm hinaus?

Seit 2010 gibt es zwischen der Gemeinde Dötlingen und dem Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen einen Kooperationsvertrag für ein verhaltensorientiertes Energiesparprojekt. Dieses beinhaltet auch die Ausbildung von Neerstedter Schülern zu Energiewächtern, die dann in ihren Klassen als Multiplikatoren dienen. Weitere RUZ-Aktionen laufen über die Außenstelle in Huntlosen. „Letzte Woche hieß es: Herbstwald erleben und erfahren“, berichtete Selke. Zudem arbeitet die Schule mit den Landfrauen und dem Landvolk zusammen, beispielsweise für das gesunde Frühstück oder die Kartoffelernte. In Sachen Müllvermeidung achtet die Einrichtung darauf, auf Plastikgeschirr und Strohhalme zu verzichten. Die Anregung von Grünen-Ratsfau Gabriele Roggenthien, mit den Schülern auch das Thema „Umweltbelastende Luftballons“ zu besprechen, nahm Selke als Tipp mit.

Welchen Mehrwert hat die Umweltschule?

„Gerade im Grundschulalter lassen sich Kinder noch gut für das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit begeistern und motivieren“, ist sich Selke sicher. Die Kinder tragen das Erlernte nach Hause, und bestenfalls wird es dort in den Alltag integriert. Ohnehin würden die Eltern eingebunden und informiert. „Einige bieten auch von sich aus Hilfe an“, so Selke. Für den Barfußpfad sei schon jetzt eine Holz- und Schredderspende angekündigt.

Was wäre zukünftig wünschenswert?

Für die Teilnahme am Umweltschulprogramm gibt es keine Extra-Lehrerstunden und keine Förderung. Im Gegenteil: Die Schule zahlt sogar noch einen Betrag. „Aber es ist ja freiwillig, und die Auszeichnung gibt immer Schwung für den nächsten Projektzeitraum“, meinte Selke. Dennoch wäre Unterstützung schön. Aus Sicht von Roggenthien wäre sie auch gerechtfertigt. Schließlich gibt es das von den Gemeinden mitgetragene Klimaschutzkonzept des Landkreises. „Bei den Haushaltsberatungen sollten wir also nicht nur darüber abstimmen, ob die Schule einen neuen Schrank oder ähnliches bekommt, sondern ebenfalls über Zuschüsse für Projekte.“ Selke brachte in diesem Zusammenhang das Freiwillige Soziale oder Ökologische Jahr ins Spiel. „Eine gute Idee“, sagte Roggenthien und riet ihr, einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde zu stellen“.