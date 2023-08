Um jeden Gast kämpfen

Von: Leif Rullhusen

Landwirt Herwig Garms schildert seine Erfahrungen auf dem Gastro- und Freizeitsektor. © Leif Rullhusen

Über ihr zweites wirtschaftliches Standbein neben der Landwirtschaft berichteten Landwirte in Iserloy. Eingeladen zu der Veranstaltung hatte der Verband „LandTouristik Niedersachsen“

Iserloy – Landwirte müssen mit schwankenden Ernteerträgen und Preisen leben. Der Klimawandel wird diese Unabwägbarkeiten weiter verstärken. „Im Tourismus ist das anders. Da bestimmen Sie ihre Preise selbst“, erklärte Martina Warnken, Vorsitzende des Verbandes „LandTouristik Niedersachsen“ (LTN) am Mittwoch vor etwa 55 Besitzern landwirtschaftlicher Betriebe. Gemeinsam mit dem Kreislandvolkverband und dem Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest hatte die LTN zu der Veranstaltung „Einkommenskombination als Ihre Chance“ in das Swingolf-Café in Iserloy eingeladen. Thema war Tourismus und Direktvermarktung als zweites finanzielles Standbein für Landwirte. „Landtourismus hat viele Gesichter“, sagte Warnken. Drei von ihnen stellten sich den Besuchern vor.

Café-Betreiber Herwig und Michael Garms aus Iserloy waren zugleich Gastgeber und Redner der Veranstaltung. Die Familie betreibt den Swingolf-Platz mit Gastronomie, die landwirtschaftliche Modelllandschaft Siku-Hausen sowie das Maislabyrinth. Vater und Sohn gaben einen Einblick in die Entstehung und Entwicklung ihrer verschiedenen wirtschaftlichen Standbeine neben Ackerbau und Viehhaltung. „Die Landwirtschaft ist immer noch unsere Haupteinnahmequelle“, stellte Garms Senior gleich zu Beginn klar. Dass die Menschen in Iserloy seit knapp 20 Jahren zum Golfschläger greifen, sei einem kleinen Artikel in einer Fachzeitschrift zu verdanken. „Meine Frau hatte darin von einer solchen Anlage in der Schweiz gelesen. Nach zwei Jahren hatte sie mich so weit, dass wir dort hingefahren sind“, erzählte Herwig Garms. Nochmals zwei Jahre seien bis zu dem Entschluss vergangen, so etwas in Iserloy zu machen. In dieser Zeit sei ihnen klar geworden, dass eine solche Golfanlage nur in Kombination mit Gastronomie funktioniere. Selbstverständlich habe die Familie auch mit der Bürokratie kämpfen müssen. „Selbst für die Löcher und Schilder auf dem Golfplatz brauchten wir eine Baugenehmigung“, berichtete Garms Senior.

Sein Sohn schilderte anschließend die Herausforderungen eines solchen Nebenerwerbs. „Ich bin hauptberuflich Landwirt und darüber hinaus Freizeit-Jongleur“, verdeutlichte Garms Junior. Kernpunkt sei neben einer offensiven Werbung von Gästen deshalb ein gutes Zeitmanagement. Als reines Familienunternehmen ohne außenstehende Mitarbeiter seien die Öffnungskapazitäten entscheidend. So funktioniere das Maislabyrinth mit einer Einwurfkasse auf Vertrauen nahezu ohne Personal und der Besuch in Siku-Hausen sei nur auf Anmeldung möglich. Ein erfolgreiches Frühstücksangebot habe die Familie wieder eingestellt, weil die Arbeitsbelastung zu groß geworden sei. „Für die Zukunft müssen wir uns überlegen, wie wir zeitlich noch besser klar kommen“, erläuterte Michael Garms. Seine Eltern würden kürzertreten und die Kinder noch zu jung, um nachzurücken.

Gleichzeitig sei es wichtig, um jeden Gast zu kämpfen. Insbesondere das Maislabyrinth habe jedes Jahr Anlaufschwierigkeiten. „Deshalb müssen wir aggressiv werben, und zwar überregional“, sagte der Iserloyer Landwirt. Aus diesem Grund sei er vor drei Jahren bei Facebook eingestiegen. „Teilweise erreiche ich dort bis zu 42 000 Nutzer.“ Er verbringe mindestens eine Stunde pro Woche mit der Werbung.

„Diese Zeit brauche ich auch, vielleicht sogar noch mehr“, bestätigte Sarah Stolle. Die ehemalige Latein-Lehrerin, die mit ihrer Familie den Hof Stolle am Stadtrand von Oldenburg betreibt, schilderte die Entwicklung von den Anfängen der Direktvermarktung aus der Milchkammer des Hofes bis hin zum professionell geführten Hofladen, der inzwischen unter anderem Torten, Suppen und Eintöpfe anbietet. Auch Stolle setzt bei der Werbung insbesondere auf die sozialen Medien.

Das muss Anna Meyer nicht. Die gelernte Schneiderin vervollständigte am Mittwoch das Trio, das seine Erfahrungen mit alternativen Einnahmequellen aus der Praxis schilderte. Ihre Familie setzt auf Tourismus. Den Hof in Löningen-Angelbeck Münsterland hat die Familie zu einem Feriendomizil mit 13 Wohnungen umgebaut, die Platz für 64 Gäste bieten. „Fast jedes Gebäude auf unserem Hof haben wir in den zurückliegenden Jahren zu einer Gästeunterkunft umgebaut“, berichtete Meyer. Werben müsse sie nicht. Im Gegenteil: In den Ferien seien die Wohnungen komplett ausgebucht und auch die Nebensaison werde immer stärker nachgefragt.

Die Familien Garms, Stolle und Meyer zeigten den Teilnehmern drei völlig unterschiedliche Wege zu einem zweiten Einkommensstandbein. Eines haben sie allerdings gemeinsam: „Der Einsatz für ein solches Projekt muss von der ganzen Familie mitgetragen werden. Sie ist ein ganz wichtiger Faktor“, sagte Kreislandvolk-Geschäftsführer Bernhard Wolff zu Beginn der Veranstaltung. Das ist bei allen drei ausnahmslos der Fall.