Dötlinger Kunsthandwerkertage locken Besucher in den Landhotelsaal 

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Eine kleine Holzkommode in Gitarrenform, Grußkarten mit Motiven aus vergoldetem Bienenwachs oder Haarspangen aus geprägtem Leder – bei den Dötlinger Kunsthandwerkertagen im Saal des Landhotels gab es am Wochenende nicht nur typisch Adventliches, sondern durchaus die eine oder andere Besonderheit. Wer etwas Ausgefallenes suchte, war dort genau richtig. Insgesamt boten 19 Aussteller ihre Kreationen an. Zudem arbeiteten einige vor Ort – und gewährten damit Einblicke in ihre jeweilige Leidenschaft.

„So kommt man mit den Besuchern auch gut ins Gespräch“, berichtete Gerhard Belling aus Emden, der Schmuck aus Münzen mitgebracht hatte. Immer wieder griff er zu seiner Laubsäge, um Anhänger zu fertigen. Ob der österreichische Löwenkopf oder die japanische Kirschblüte – bei ihm finden viele „Taler“ den Weg an die Halskette. „Ein tolles Hobby“, schwärmte er. „Als Beruf aber eher ungeeignet. Dann müsste ich nämlich mehr verkaufen und könnte nicht mehr so viel quatschen.“

Einiges zu erzählen hatte auch Renate von der Wöste, die unter dem Motto „Die etwas andere Karte“ erstmals bei den Kunsthandwerkertagen ausstellte. Die Karten und Geschenkschachteln der Delmenhorsterin sind vor allem wegen ihrer unüblichen Formate und Materialien besonders. Von der Wöste schreibt und malt mit Bienenwachs, das sie anschließend mit Pigmenten vergoldet. Auch die Seiten eines Buches aus dem Jahr 1893, Ginkgoblätter und Butterbrottüten verwendet sie. Neben Karten, die mit Rahmen versehen zu Bildern werden, entstehen Sterne, Engel auf Federn sowie Tannenbäume in Bechern. Unterstützung erhält von der Wöste von ihrem Mann Walter, der nicht nur in der Vorweihnachtszeit fleißig mitproduziert und die Ideen seiner Frau, die oft in schlaflosen Vollmondnächten kommen, umsetzt.

In puncto Kreativität konnten so einige Aussteller mithalten. Sie boten den Besuchern Briefkästen in Taschenform aus Kupfer, Muffinseife und Armbänder aus Besteck. Nützliches und Schönes hielt sich die Waage. Schmuck, Seidentücher und Pullover lockten vor allem die Frauen an die Stände, während manch ein Mann Rasierpinsel und Co. unter die Lupe nahm. „Die Leute sind sehr interessiert“, freute sich Gisela Meisner, die im Saal klöppelte und immer wieder erläuterte, wie es funktioniert. „Es ist nicht so kompliziert, wie es aussieht“, versicherte sie.

Im Großen und Ganzen waren Organisatorin Ruth Schöbel und die Hobbykünstler mit dem Verlauf zufrieden. „Die Besucher hätten aber gerne etwas mehr kaufen dürfen“, lautete der Tenor.