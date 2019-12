Tschüs, Tanztee – Elvira verabschiedet sich

Manchmal ist nicht genug Platz für alle – dieser Spruch gilt nicht nur für Wildwest-Gangster, sondern offenbar auch für eine wesentlich harmlosere Veranstaltung: den Tanztee. Nach fünf Jahren hat sich Elvira Fischer von Dötlingen verabschiedet.

Dötlingen – Es gebe einfach ein zu großes Angebot an Tanztees, erklärt Elvira Fischer ihren Rückzug aus Dötlingen. Die Schlagersängerin hat fünf Jahre lang gemeinsam mit Musiker Rick Ventura einmal im Monat Live-Musik mit Kuchenbüfett angeboten, anfangs im „Schützenhof“, später im „Dötlinger Hof“. Stets galt dabei, dass auch jene Gäste willkommen sind, die nur zuschauen und -hören wollten oder nicht mehr fit genug waren, um sich auf die Tanzfläche zu schwingen. Doch ihre Zahl sank bedingt durch gleich mehrere Alternativveranstaltungen immer weiter, berichtet Fischer. „Wenn das weiter so abnimmt, dann bringt das nichts mehr“ – das habe sie ihrem Publikum bereits vor einer Weile verkündet. Am vergangenen Sonntag kamen die Sängerin und Musiker Ventura zum letzten Mal in den „Dötlinger Hof“.

„Nach so vielen Jahren aufzuhören ist nicht ganz einfach“, findet Fischer. Denn mit dem Abschied aus der Gemeinde hängt auch der Rückzug aus einer Gegend zusammen, die sie bereits deutlich länger als fünf Jahre bespielt hat. Vor rund zwölf Jahren lud sie zum ersten Tanztee in den Reitersaal im „Hannoverschen Hof“ in Wildeshausen ein. Seitdem habe sie stets das Ziel gehabt, den Menschen mit ihren Veranstaltungen ein gutes Gefühl zu geben – „eine Sache, die sehr gut lief“, resümiert Fischer.

Dass das auch weiterhin so ist, erlebt die Künstlerin in Delmenhorst. In der dortigen „Markthalle“ bieten sie und Ventura ebenfalls regelmäßig einen Tanztee an. „Das läuft dort wie wahnsinnig“, erzählt die Wildeshauserin. Bei Abendveranstaltungen könnten bis zu 180 Leute tanzen, an den Nachmittagen gilt der Veranstaltungsort mit rund 160 Gästen als ausverkauft. Das habe sie erst jüngst bei der Weihnachtsgala dort erlebt, berichtet die Sängerin.

Ein weiterer Unterschied zu Dötlingen: Das Publikum in Delmenhorst ist im Schnitt jünger als in der Landkreisgemeinde. Besucher ab 40 Jahren seien dort keine Seltenheit. Auch einige ihrer Fans sieht Fischer in der „Markthalle“ regelmäßig. In Dötlingen hingegen sei das Stammpublikum mit der Zeit weggebrochen – häufig aus Altersgründen, sagt die Schlagersängerin.

Aspekte wie fehlende Parkplätze, Verspätungen im Programm oder auch das Angebot rund um die Musik seien weitere Gründe, weshalb die Besucherzahlen abnähmen, vermutet die Wildeshauserin. Sie habe entschieden, die Veranstaltungsreihe in Dötlingen zu beenden, weil sie Rücksicht auf die anderen Angebote nehmen wolle: „Ich kann auch woanders weitermachen.“

Dass es ihr nicht ums Geldverdienen geht, sondern sie die Tanztees als ein Hobby versteht, für das sie gern Mühe und Zeit investiert, ist Fischer wichtig zu betonen: „Ich werde nie abheben.“ So mache sie etwa die Dekoration für die Weihnachtsgala ohne fremde Hilfe: „Das ist meine Welt.“ In Zukunft wird Dötlingen nicht mehr dazu gehören. „Es tut mir ein bisschen in der Seele weh“, sagt sie Sängerin zum Abschied.