Trio übernimmt die Pflege des Püttenhuses

Dötlingen - Einige neue Gesichter bereichern seit Mittwochabend den erweiterten Vorstand des Bürger- und Heimatvereins (BHV) Dötlingen. Während der Jahreshauptversammlung im Dötlinger Hof wählten die Mitglieder Vera Franke als stellvertretende Schriftführerin, Svenja Pfalzgraf als zweite Referentin für Veranstaltungen sowie Marianne Mennen, Heiner Kortejohann und Erich Maser als Referenten-Team für das Vereinseigentum. Die drei sind somit für die Instandhaltung des Püttenhus am Heideweg inklusive des dazugehörigen Gartens zuständig.

Mit einem großen Dankeschön verabschiedete der Vorsitzende Eckehard Hautau den bisherigen stellvertretenden Schriftführer Meinert Behrens sowie den Püttenhus-Zuständigen Allert Mennen. Beide hatten ihre Ämter seit dem Jahr 2000 ausgeübt. Die Veranstaltungs-Referentin Traute Kucera ließ sich hingegen wiederwählen, hatte sich jedoch Unterstützung gewünscht, die sie mit Pfalzgraf bekam. Turnusmäßig für weitere vier Jahre wurden der zweite Vorsitzende Jens Bührmann sowie die Schriftführerin Anja Müntinga in ihren Ämtern bestätigt.

Für 65-jährige Mitgliedschaft ehrte Hautau Horst Wichmann. Seit 50 Jahren gehört Kurt Kläner dem Verein an, und seit 25 Jahren sind Andrea und Peter Kratzmann dabei.

Einige Termine für dieses Jahr konnten sich die Mitglieder bereits notieren: Am 25. März beteiligt sich der BHV an der Aktion „Saubere Landschaft“. Für den 15. April ist die Ostereier-Aktion für die Kinder geplant. Am 23. April findet der „Tag der Gästeführung im Oldenburger Land“ statt, und das Maibaumsetzen im Dorf liegt in diesem Jahr in den Händen des TV Dötlingen. Für den 3. Mai sind alle Interessierten zum Anboulen im Dorfgarten eingeladen. Traditionell am Muttertag, 14. Mai, unternimmt Dieter Kammann mit allen Interessierten die vogelkundliche Frühwanderung durch Dötlingen. Für den 7. Juli bereitet der BHV-Vorstand die Tour „Dötlinger entdecken Dötlingen“ vor – wie immer mit Überraschungsziel. Das Erntefest fällt auf den 23. September. Die Kranzniederlegung am Volkstrauertag übernimmt in diesem Jahr die Waldreitschule, und die BHV-Weihnachtsfeier inklusive der Siegerehrung für den Ballonwettbewerb des Erntefestes geht am 6. Dezember über die Bühne.

In seinem Jahresbericht erinnerte Hautau unter anderem an die Lesung der in Neerstedt aufgewachsenen Autorin Tanja Wenz im Püttenhus. Der BHV war außerdem Organisator einer Tagung aller an die Oldenburgische Landschaft angeschlossenen Heimatvereine. An der Ferienpassaktion beteiligte sich der BHV mit einer Fahrt zur Freilichtbühne Lohne. Zudem waren die Mitglieder mit einem Kremser beim Umzug zur 1234-Jahr-Feier in Döhlen dabei. Das eigene Erntefest verbuchte Hautau mit 15 an der Feldfahrt beteiligten Wagen einmal mehr als Erfolg. Die Tour „Dötlinger entdecken Dötlingen“ führte zum Privatgehege Lenz und zum Hof Oltmann.

Hautau berichtete außerdem, dass man vor Kurzem gemeinsam mit dem Bauamt der Gemeinde sowie der Naturschutzbehörde des Landkreises den Gierenberg begutachtet habe. Denn der BHV wünsche sich dort eine Schneise, die im Winter vom Gierenberg aus den Blick auf die Kirche ermöglicht. Hautau zeigte sich zuversichtlich, dass dieses Vorhaben realisiert werden kann.

Im Anschluss an die Versammlung stellte sich die Dötlinger Nabu-Gruppe kurz vor. Tatjana Hedtmann und Folkhard Steenken berichteten von zahlreichen Aktivitäten. Im Dorfgarten und im Bereich „Am Kohlhoff“ wurden zahlreiche Obstbäume gepflanzt. Zuvor hatte es schon eine „Erste-Hilfe-Aktion“ für die vorhandenen Pflanzen gegeben. In Kürze sollen auf beiden Arealen die Hecken folgen – vor allem mit dem Ziel der Wiederansiedlung des Feldsperlings. Zu ihren offenen Treffen lädt die Gruppe für jeden zweiten Dienstag im Monat ins Landhotel Dötlingen ein. Neben dem aktiven Naturschutz organisiert der Nabu Vorträge und Exkursionen. Für März steht den Ausführungen zufolge eine Erweiterung an: Entstehen soll eine Nabu-Gruppe Dötlingen-Wildeshausen. Im April gibt es einen Vortrag über Naturgärten, im Mai referiert Imker Götz Neuber über Bienen.

Ferner stellte Dirk Orth während der Jahreshauptversammlung noch die Pläne für die Umgestaltung des alten Friedhofs im Dötlinger Ortskern vor. - an