130 Treckerfreunde grubbern in „Sikuhausen“

Besucher dürfen erstmals eigene ferngesteuerte Traktoren und Maschinen mitbringen

+ Haben ihre Trecker im Griff: Nico (l.) und Malte. Foto: bor

Iserloy – Das Spielwochenende hat rund 130 bis 140 Treckerfreunde nach „Sikuhausen“ in Iserloy gelockt. Die Miniaturwelt für ferngesteuerte Landmaschinenfahrzeuge auf dem Hof von Michael Garms war erstmals für Besucher geöffnet, die ihre eigenen Traktoren, Lastwagen und Co. mitbringen durften. Ein Angebot, das viele nur zu gerne nutzten. „Ich bin überwältigt“, gestand Garms am Sonntagnachmittag. „Das ist mehr, als ich erwartet hatte“, war er baff und kündigte an, die Veranstaltung künftig einmal pro Jahr anzubieten. An allen anderen Öffnungstagen gilt allerdings weiterhin, dass nur seine Siku-Modelle auf dem Parcours unterwegs sein dürfen.