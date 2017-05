Dötlinger Rat on Tour

Die Ratsmitglieder waren am Dienstag unterwegs.

Dötlingen - Eine Tour mit 41 Stopps durch die Gemeinde stand am Dienstag für Dötlinger Ratsmitglieder an. Sie bereisten aber keine Sehenswürdigkeiten, sondern Bauvorhaben.

Der Ausflug dient als Bestandsaufnahme: „Was haben wir gemacht, was wollen wir machen“, erläuterte Bauamtsleiter Uwe Kläner. „Wir fahren zum Mehrgenerationenhaus, Krippen, Kindergärten, Projekten der Dorferneuerung und einer ganzen Reihe von Wegen“, berichtete Kläner.

Einmal jährlich steigen die Politiker in den Bus und nehmen gemeinsam das bauliche Treiben sowie Mängel in Augenschein. „Wir gucken uns aber nicht jedes Schlagloch an“, so Bürgermeister Ralf Spille. Die Stationen wurden von den Fraktionen, den Bezirksvorstehern, Bürgern und der Verwaltung vorgeschlagen.

