Tollkühne Fahrer in ihren rollenden Kisten: MSG lädt zum Seifenkistenrennen in Dötlingen ein

MSG lädt für 3. September zum Seifenkistenrennen samt Bobbycar-Wettbewerb ein

Zweikampf: Die Bobbycar-Piloten treten im K.-o.-System gegeneinander an.

Dötlingen – Die Fahrzeuge sind abenteuerlich, ihre Piloten wagemutig: In selbst gebastelten Kisten oder auf winzigen Rutschautos werden die Rennfahrer auf dem Dötlinger Dorfring um den Sieg kämpfen, begleitet vom Applaus zahlreicher Zuschauer.

Die Motorsportgemeinschaft (MSG) Hunte Delme veranstaltet am Samstag, 3. September, nach zwei Jahren Pandemiepause die 27. Auflage ihres Seifenkistenrennens samt Bobbycar-Wettbewerb. Wer dabei sein will, sollte also langsam mit dem Schrauben und den Probeläufen beginnen.

Der Startschuss für den ersten Seifenkistenlauf fällt um 14 Uhr an der Rampe beim „Dötlinger Hof“, von wo aus die Piloten die etwa 180 Meter lange Piste bergab in Richtung Dorfeiche hinunterrasen. Dort sind bis zehn Minuten vor dem jeweiligen Start auch Anmeldungen möglich. Die Rennfahrer gehen in drei verschiedenen Altersklassen auf die Strecke – sechs bis zehn Jahre, elf bis 16 Jahre sowie darüber. Vor dem Start erfolgt eine technische Abnahme der Renngeräte. Diese dürfen laut MSG-Reglement maximal drei Meter lang und eineinhalb Meter breit sein. Sie müssen sich lenken sowie bremsen lassen. Erlaubt sind mindestens drei und höchstens vier Räder am Fahrzeug. Ein Antrieb ist verboten. Zudem muss jedes Gefährt ohne Hilfe von Zusatzgewichten die Strecke alleine hinunter fahren. Jede Seifenkiste darf bis zu dreimal starten. Der schnellste Wertungslauf zählt. Punkten können die Piloten aber auch neben der Piste: Die MSG vergibt einen Pokal für das schönste beziehungsweise originellste Fahrzeug.

Zwischen den drei Seifenkistenläufen nehmen die Bobbycar-Piloten die Strecke ab 15 Uhr unter die winzigen Räder ihrer Minifahrzeuge – unterteilt in die gleichen drei Altersklassen. Sie fahren allerdings nicht gegen die Uhr, sondern treten im K.-o.-System gegeneinander an. „Deshalb haben wir für die Bobbycars die Strecke auf 130 Meter verkürzt. Für zwei Fahrzeuge nebeneinander wird sie sonst im Zielbereich zu eng“, erklärt Organisator und MSG-Vorsitzender Lutz Lindemann. Das für die Zuschauer spannendere K.-o.-System eigne sich aber nicht für die Seifenkisten. „Die Fahrer kämpfen manchmal um Hundertstelsekunden. Das wäre beim Zieleinlauf nicht erkennbar“, so Lindemann. Zudem sei es bei den größeren und schnelleren Seifenkisten sicherer, wenn nur ein Fahrzeug zur Zeit auf der Piste sei. Weiterer Unterschied: Die Bobbycars sind in die zwei Klassen „Amateure“ und „Profis“ aufgeteilt. Bei den „Amateuren“ sitzen die Piloten auf Serienfahrzeugen, bei den „Profis“ darf nach Herzenslust getunt werden.

Die Strecke wird entsprechend gesichert, unter anderem mit Reifen. Die Teilnehmer müssen einen Helm tragen. Krönender Abschluss der Veranstaltung ist die Siegerehrung gegen 18 Uhr unter der Dorfeiche. Für die schnellsten Piloten gibt es Pokale, für alle anderen Teilnehmer Erinnerungsplaketten. Die Teilnahme pro Lauf kostet zwei Euro. Alle weiteren Informationen finden Interessierte auf der Internetseite der Motorsportgemeinschaft unter www.msg-hunte-delme.de.