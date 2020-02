Toller Fasching nicht nur für Kinder

TV Dötlingen veranstaltet bunten Nachmittag für Jung und Alt

+ Ungezwungen und gut gelaunt: Der Faschingsnachmittag in Dötlingen kam ganz offensichtlich gut an. Fotos: Franitza

Dötlingen – „Volles Haus“ beim Kinderfasching des Dötlinger Turnvereins (TV): Weit mehr als hundert Kinder und Erwachsene haben am Sonntagnachmittag die Dötlinger Turnhalle bevölkert. Dabei waren nicht nur die kleinen Gäste kostümiert, auch die Erwachsenen standen ihnen zumeist in nichts nach. Zusammen mit den zahlreichen Spiel- und Sportangeboten waren dies also die besten Voraussetzungen für einen vergnüglichen Nachmittag – und die Rechnung der Veranstalter ging augenscheinlich voll auf.