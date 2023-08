Tragischer Unfall in Dötlingen: Jäger stirbt während Krähenjagd

Von: Dierk Rohdenburg

In Dötlingen ist es zu einem tödlichen Jagdunfall gekommen. Die Polizei ermittelt. © dpa

Während einer Krähenjagd in der Gemeinde Dötlingen soll es zu einem tragischen Unfall gekommen sein. Ein Jäger soll demnach gestorben sein.

Dötlingen – Am Samstagmorgen, 19. August 2023, soll es im Bereich Ostrittrum (Gemeinde Dötlingen) zu einem tödlichen Jagdunfall gekommen sein. Nach bisher von der Polizei nicht bestätigten Informationen soll sich der Unfall bei der Krähenjagd ereignet haben.

Jäger stirbt während Krähenjagd: Tödlicher Unfall in Dötlingen

Dabei wurde ein junger Jäger tödlich von der Ladung einer Schrotflinte getroffen. Schrotflintenschüsse wirken nur auf einer Entfernung von bis zu 30 Metern tödlich. Von daher dürfte der Schuss aus kurzer Entfernung ausgelöst worden sein. Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, ist bislang unbekannt.

Die Krähenjagd erfolgt in der Regel mit Lockkrähen. Die Jäger verbergen sich hinter Tarnschirmen. Hier nutzt man das Verhalten der Krähen sich an Futterplätzen in größerer Anzahl zu treffen. Die Jagd mit künstlichen Lockkrähen ist sehr effektiv und bietet auch über längeren Zeitraum die Möglichkeit, die schlauen Vögel zu bejagen

Die Polizei hat eine Pressemitteilung im Laufe des Tages angekündigt.