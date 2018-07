So schützen sich Tiere vor Sonnenbrand

Ostrittrum - Von Lea Oetjen. Die Ruhe vor dem Sturm. Das leise Schnurren des Golfcar-Motors erklingt. Idyllisch plätschert ein kleiner Wasserfall am Becken der Kois. Im Wild- und Freizeitpark Ostrittrum ist es so still, dass man sogar die Affen am Gehegezaun spielen hört.

Es ist 8.45 Uhr. Die Türen für die Besucher öffnen in 15 Minuten. Also nicht mehr viel Zeit, bis die ersten Familien stundenlang versuchen werden, munter schnalzend Tiere an den Zaun zu locken. Doch die sind im Moment so absolut gar nicht in der Stimmung, sich großartig zu bewegen.

„Der Schatten ist derzeit definitiv der Lieblingsort unserer Zoobewohner“, erklärt Tanja Riesmeier von der Betreiberfamilie. Jedes Gehege habe rund um die Uhr mindestens eine sonnenfreie Stelle. Zumal die Tiere ja auch nicht blöd sind. „Sie wissen sich auf jeden Fall zu helfen.“

Das beste Beispiel seien die 15 Berberaffen. Einige spielen aktuell oft in der Duschwanne, die eigentlich als Wassernapf dient. „Das machen aber komischerweise echt nur die Jungtiere. Für die älteren scheint das anscheinend nur Schabernack zu sein“, vermutet Riesmeier.

+ Mit ihrem weißen Fell und der hellen Haut sind die vielen Albino-Kängurus sehr anfällig für einen Sonnenbrand. Sie schützen sich jedoch instinktiv und verbringen aktuell die meiste Zeit im Schatten. © Oetjen

Während die Affen im Wasser spielen, versuchen andere Tierarten wie die Alpakas und die Kängurus die Sonne einfach zu meiden. „Das ist enorm wichtig. Andernfalls würden die Albinos permanent einen Sonnenbrand haben“, so die Betreiberin. Dieses Worst-Case-Szenario sei jedoch „Gott sei Dank noch nicht eingetreten“ – zumindest bei den Kängurus.

Die Minischweine sind in dieser Hinsicht um einiges empfindlicher. „Eigentlich müssten wir sie mehrmals täglich mit Sonnenschutzspray eincremen“, meint Riesmeier. „Deshalb müssen sie momentan, wenn die Sonne zu sehr scheint, in den Stall. Sicher ist sicher“, ergänzt Cheftierpfleger Christian Ohm.

Dieses Motto gilt im Moment für den ganzen Park. „Das Waldbrand-Risiko ist derzeit enorm hoch. Zwar ist bei uns den Gästen das Rauchen im Wald verboten, aber wir wissen natürlich, dass sich nicht jeder daran hält“, bedauert Riesmeier. Daher haben sich die Betreiber vor Kurzem mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammengesetzt.

Der Park wässert Gehwege und trifft Brandschutzmaßnahmen

„Wir haben jedes Gehege nummeriert, sodass im Notfall direkt klar ist, wo es brennt“, fügt sie hinzu. Dies sei unheimlich wichtig, da es für die Brandschützer verschiedene Wege gibt, um den Freizeitpark zu erreichen. Dies sei jedoch nicht die einzige Maßnahme vor oder während eines heißen, trocken Sommers. „Wir wässern zum Beispiel auch unsere Gehwege, sodass Besucher, die auf eine Gehhilfe angewiesen sind, trotzdem alles sehen können“, erzählt Riesmeier.

„Selbstverständlich sprengen wir auch unsere Wiesen häufiger als sonst. Schließlich brauchen wir das Weidegrün als Futter für unsere Tiere.“ Diese seien ziemlich dankbar für eine kleine Abkühlung an den heißen Tagen. „Sonst rennen sie immer weg, wenn man mit dem Schlauch ankommt. Aber anscheinend gefällt ihnen die kühle Dusche.“

+ Auch die Affen sparen ihre Kräfte. Ab und zu toben die Jungtiere jedoch in der Wasserschale. © Oetjen

Die Besucherzahlen haben sich durch die anhaltende Hitze übrigens nicht verschlechtert. „Unsere Gäste sind im Park auch nicht permanent der Sonne ausgeliefert. Wir haben viel Wald, in dem es immer angenehm kühl ist“, findet Riesmeier. Der Betreiberin ist jedoch aufgefallen, dass sich die Besuchszeit verschoben hat. „Vormittags, wenn die Sonne noch nicht so ,knallt‘, ist der Ansturm momentan am größten.“

Gegen Mittag kommen dann die meisten Gäste am großen See des Wild- und Freizeitparks an. „Das Tretbootfahren ist aktuell das absolute Highlight“, weiß die Riesmeier. „Hier können unsere Besucher sich entspannt im Schatten ausruhen und stärken.“ Und genug Kraft sammeln, um beim Rückweg wieder schnalzend an den Tiergehegen zu stehen.