Freude im Wild- und Freizeitpark Ostrittrum: Ticketspende begleitet Parköffnung

Mit den neuen Lockerungen in Niedersachsen atmen viele Menschen derzeit auf: Einige Freizeiteinrichtungen dürfen wieder öffnen. Damit möglichst viele davon profitieren, spendet der Wildeshauser Unternehmer Stefan Gerdes nun Tickets für den Wild- und Freizeitpark Ostrittrum.

Ostrittrum – Er wisse selbst, wie es sei, die Coronakrise mit vier Kindern zu Hause durchzustehen, sagt Stefan Gerdes, der das Wildeshauser Unternehmen Küche & Co. betreibt: „Die fühlen sich eingesperrt.“ Mit Blick auf den neuen Plan der Landesregierung, der stufenweise Lockerungen vorsieht, wird sich das wohl bald ändern. Als er im Internet gesehen habe, dass der Wild- und Freizeitpark Ostrittrum am heutigen Mittwoch wieder öffnet, habe er darüber nachgedacht, wie er die Einrichtung sowie jene Menschen unterstützen könne, die anstrengende Wochen hinter sich hätten, erzählt Gerdes. Herausgekommen ist eine Spendenaktion: 50 Familientickets für den Eintritt will der Unternehmer verschenken.

„Der karitative Gedanke steht absolut im Vordergrund“, sagt der Küche & Co.-Chef – deshalb hat er sich ein besonderes Verfahren für die Vergabe der Gratistickets überlegt. Ab sofort können Menschen andere dafür nominieren. Konkret bedeutet das: Wer Freunden, Nachbarn, Kollegen oder Verwandten etwas Gutes tun will, schickt eine kurze E-Mail an wildeshausen@kueche-co.de. Darin muss nur stehen, an wen die Tickets gehen sollen – am besten mit Vor- und Nachname, damit keine Verwechslungen entstehen. Für den elektronischen Posteingang ist der Unternehmer persönlich zuständig. Er antwortet im besten Fall mit einem Glückwunsch und gibt die Namen der Begünstigten an den Park weiter. Dort soll an der Kasse dann eine Liste hinterlegt werden, damit die Mitarbeitenden Bescheid wissen, wer gratis rein darf.

Auch wenn Gerdes formal gesehen Familientickets stiftet, seien auch Gruppen ohne Kinder oder mit Senioren willkommen, erläutert Tanja Riesmeier von der Betreiberfamilie des Parks. Wann die Spende eingelöst werde, sei im Prinzip egal. „Ich glaube auch nicht, dass der Park voll wird“, sagt sie. Viele Menschen seien im Moment noch eher zurückhaltend, was die Lockerungen angehe.

Wild- und Freizeitpark Ostrittrum: Viel Nachwuchs in den Gehegen

Für die Öffnung ist sie gut vorbereitet: Mit dem Landkreis Oldenburg habe sie klären können, dass sowohl der Kiosk für den Außer-Haus-Verkauf als auch der Spielplatz auf dem Gelände öffnen dürften, berichtet Riesmeier. Gästen sei es trotzdem erlaubt, Getränke und Essen mitzubringen und vor Ort an den – auseinandergerückten – Tischen zu verzehren. Acrylglasscheiben schützen Mitarbeitende und Besucher an der Kasse. Einen Mund-Nasen-Schutz sollten übrigens alle in der Tasche haben, sonst bleibt ihnen der Zugang zu den Toiletten oder dem Souvenirstand versperrt.

+ Zwei weiße Köpfe schauen aus einem braunen Beutel: Im Park sind während der coronabedingten Schließung Albino-Zwillinge zur Welt gekommen. © Backhaus

In den Gehegen gibt es einige neue Nasen zu begrüßen. Zusätzlich zu der kleinen Eselstute und den Lämmern, die bereits im März geboren worden waren, leben nun ein weiteres Eselfohlen und Zicklein auf dem Gelände. Zudem hätten die Silberfüchse ihren ersten Nachwuchs in Ostrittrum zur Welt gebracht, eine besondere Überraschung, sagt Riesmeier. Im Känguru-Gehege ist ebenfalls eine Besonderheit zu begutachten: Aus dem Beutel eines grau-braunen Muttertiers schauen gleich zwei Junge heraus – und zwar mit roten Augen und weißem Fell. Das sei das Ergebnis ihrer „sehr erfolgreichen“ Albino-Zucht, erklärt die Betreiberin.

Neue Attraktionen sind das eine, treue Fans das andere. „Die Gäste haben trotz Schließung online ihre Saisonkarten gelöst“, erzählt Riesmeier freudig. Auch 150 Patenschaften für Tiere seien in den vergangenen Wochen neu übernommen worden. „Unsere Gäste haben uns total aufgefangen in dieser Zeit.“