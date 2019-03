Thore Güldner einstimmig zum neuen Chef der SPD Dötlingen gewählt

Dötlingen – Thore Güldner ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Dötlingen. Er wurde am Donnerstag im Landhaus Dötlingen einstimmig zum Nachfolger von Rudi Zingler gewählt, der nach eigenen Worten „das Amt nach neun Jahren in jüngere Hände geben“ wollte. Zingler tritt als stellvertretender Vorsitzender ins zweite Glied neben Insa Huck, die in Abwesenheit als stellvertretende Vorsitzende bestätigt wurde.

Harri Brendler bleibt weiterhin Kassenwart. neuer Schriftführer ist für die nächsten zwei Jahre Søren Güldner. Zu Beisitzern wurden Ute Ziemann und Günter Graf gewählt. Vor den Wahlen standen die Berichte aus dem Landtag, dem Kreistag und der Ratsfraktion an. Landtagsabgeordneter Axel Brammer würdigte die „geräuschlose“ Zusammenarbeit in der Koalition mit der CDU. „Wir nehmen in Umweltfragen jetzt die Position ein, die in der vergangenen Legislaturperiode die Grünen inne- hatten“, berichtete er. Seine Arbeit sei insgesamt durch den Sitz im Petitionsausschuss mehr geworden. Brammer kündigte an: „Eine „Wolfsverordnung ist in Sicht.“ Auch wenn der Wolf in der EU unter Schutz stünde, „müsse er weg, wenn er zu nahe an Behausungen komme.“

Zingler berichtete von der Vorstandsarbeit des vergangenen Jahres und hofft auf eine einflussreiche SPD in Europa bei den Europawahlen im Mai. „Das stärkste Argument für eine starke EU ist über 70 Jahre Frieden in Europa“, lautete sein Appell. Zum interkommunalen Gewerbegebiet „Wildeshausen-Nord“ trug Zingler den aktuellen Sachstand aus dem Rat vor. „Nach dem Kostenanteil der Kommunen und den Zuschüssen vom Land bleiben bei unserer Gemeinde circa 2,8 Millionen Euro hängen“, rechnete er seinen Genossen vor. Für 40 Jahre Treue zur SPD zeichnete Zingler dann Helmut Holtz aus. Bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Gerrit Meyer und Hauke Schwarting bedankte er sich mit Präsenten.

