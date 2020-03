Thema Pflege wirft viele Fragen auf

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Auch wenn sich unter den geladenen Experten ein Arzt und eine Apothekerin befanden – das Coronavirus spielte am frühen Mittwochabend im Saal des „Dötlinger Hofes“ keine wirkliche Rolle. Indirekt hatte es allerdings manch einen Interessierten ferngehalten. Und so fanden sich zu der Veranstaltung „Älter werden in unserer Gemeinde – Thema Pflege“, die der Verein „Wi helpt di“ nach dem Motto „Bürger fragen – Experten antworten“ organisiert hatte, nur gut 20 Besucher ein. Diese nutzten wiederum die Gelegenheit, um den Fachleuten auf den Zahn zu fühlen.

Neben Dr. Manfred Schwarz von der Landärzte-Praxis und der Neerstedter Apothekerin Margret Müller waren auch Nina Willers und Axel Günther von der AOK-Pflegekasse, Haik Westendorf vom Palliativstützpunkt in Ganderkesee, Bettina Lakomiec vom Pflegestützpunkt des Landkreises Oldenburg sowie Inca Schröder vom relativ neuen Seniorenstützpunkt dabei. Ute Meinert-Kaiser vom „Wi helpt di“-Vorstand moderierte durch den Abend, der ausdrücklich keinen Infoveranstaltungs-Charakter haben sollte. „Es ist eine Gelegenheit, dass zu fragen, was Ihnen unter den Nägeln brennt“, forderte Meinert-Kaiser auf.

Um leichter in den Frage-Antwort-Modus zu finden, hatten die „Wi helpt di“-Vertreter zwei Fallbeispiele vorbereitet. Einmal ging es um den 83-jährigen August, der nach dem Tod seiner Frau alleine lebt, sich nicht mehr so gut zurechtfindet und nach einem Sturz auf Schmerzmittel statt den Arztbesuch setzt. Denn er hat Angst ins Krankenhaus zu müssen. Im zweiten Fall stand die Begleitung der sterbenskranken Henriette im Vordergrund.

Die Experten erläuterten, was sie jeweils für die Betroffenen sowie ihre Angehörigen tun können und welche Schritte sinnvoll sind. Zudem gingen sie auf konkrete Nachfragen ein. Was ist erforderlich, wenn wie im Fall von August ein Versorgungseinbruch bevorsteht? Laut Dr. Schwarz könne dieser bei seinen Patienten dank der arztnahen Gemeindeschwester frühzeitig erkannt und Fremdhilfe, zum Beispiel in Form eines Pflegedienstes, organisiert werden. „Das Verlassen des häuslichen Bereiches sollte immer die letzte Möglichkeit sein“, fand er.

Apothekerin Müller regte Unterstützungsmöglichkeiten wie eine Dosierhilfe an. Zudem berichtete sie auf Nachfrage kurz vom Medikamentenengpass. „Das hat natürlich aufgrund des Coronavirus noch einmal an Brisanz gewonnen“, sagte sie. Lakomiec informierte über das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes. Wie auch Günther und Willers ging sie auf die Pflegegrade ein – aber ebenso auf die Unterstützung durch Nachbarn, Vereine wie „Wi helpt di“ und die Angehörigen. Dabei gebe es kein Patentrezept, jeder Fall sei individuell.

Wichtig sei es, so Günther, nicht über den Kopf des Betroffenen hinweg zu entscheiden. Bestenfalls habe dieser schon frühzeitig gehandelt, sich um eine Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmacht gekümmert oder gar eine Notfallmappe, die es unter anderem bei „Wi helpt di“ gibt, ausgefüllt. Es sei gut, vorbereitet zu sein und dies auch mit den Angehörigen besprochen zu haben. Denn im Fall der Pflegebedürftigkeit seien sie ebenso betroffen. „Da muss man schauen, wer was übernehmen und leisten kann“, sagte Günther. Aus Erfahrung weiß der Pflegeberater: „Ohne Angehörige geht es nicht.“ Selbst wenn diese weit weg wohnten, könnten sie ihren Beitrag beisteuern, beispielsweise Organisatorisches erledigen. „Die Angehörigen sind in der Pflicht“, meinte auch Dr. Schwarz. Und wenn es keine gibt? Lakomiec informierte über die Möglichkeit eines rechtlichen Betreuers. Fragen zur Organisation der Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausaufenthalt, zum neuen Seniorenstützpunkt sowie zur Ärzteversorgung in der Gemeinde Dötlingen rundeten den Abend ab. Zu letzterem Punkt hielt sich Dr. Schwarz angesichts einer Praxisschließung (wir berichteten) bedeckt. „Mein Anliegen ist natürlich den Standort aufrecht zu erhalten. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt aber keine klare Aussage geben“, bat er um Verständnis.