Thema Kinderbetreuung wird zur Großbaustelle

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Auf die Gemeinde Dötlingen kommen im Bereich Kinderbetreuung erhebliche Kosten zu. Denn die Kommune muss die Anzahl der Krippenplätze nahezu verdoppeln – und dies möglichst schnell. Neben einer kurzfristig realisierbaren Lösung empfahl der Jugend-, Sport- und Sozialausschuss während seiner Sitzung am Donnerstagabend deshalb einen Um- und Anbau bei der Brettorfer Kindertagesstätte. Zudem wird ein Anbau in Dötlingen erforderlich, soll die dortige Kita die Betriebserlaubnis behalten.

Dass der Bedarf über die vorhandenen Krippenplätze in Dötlingen und Neerstedt hinaus geht, zeichnet sich schon länger ab. Nicht ohne Grund hatte die Verwaltung bereits im vergangenen Jahr vom Ausschuss den Auftrag erhalten, die Möglichkeiten in Brettorf zu prüfen. Wie sich nun zeigt, reicht eine zusätzliche Gruppe aber nicht aus. Laut derzeitigem Stand würden zum neuen Kita-Jahr bereits jetzt 27 Kinder auf der Warteliste stehen. Weitere seien denkbar.

Die Verwaltung hat deshalb in den vergangenen Wochen eifrig an einer Lösung gearbeitet, die Kämmerin Katrin Albertus-Hirschfeld nun dem Ausschuss präsentierte. Sie stellte die angedachten baulichen Maßnahmen in Brettorf vor, die auch bereits mit der Landesschulbehörde abgestimmt sind. Demnach bleiben zwei Gruppenräume – der eine für die 25-köpfige Regelgruppe des Kindergartens, der andere, der momentan von einer Kleingruppe genutzt wird, ist für die Krippe mit zwölf Plätzen vorgesehen. Angebaut werden soll ein Ruheraum, in dem die unter Dreijährigen schlafen können. Die Kosten hierfür sowie für Umbauten des Sanitärbereiches belaufen sich auf rund 178 500 Euro, die schon im Etat 2017 eingeplant sind. Gerechnet wird derzeit mit Zuschüssen in Höhe von 144 000 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für Mobiliar, Geräteschuppen und die erweiterte Ausstattung des Außenbereichs.

Eine Umsetzung der Pläne soll zwar so schnell wie möglich erfolgen. „Ein Start der Krippe zum neuen Kita-Jahr wäre allerdings utopisch“, sagte Bürgermeister Ralf Spille. Da aber „Druck auf dem Kessel ist“, wie er angesichts des Bedarfes und des Rechtsanspruches der Eltern auf einen Betreuungsplatz betonte, hat die Verwaltung nach einem Standort für eine weitere Gruppe gesucht – und ist in Neerstedt fündig geworden. Gemeinsam mit der dortigen Kita-Leiterin sowie der evangelischen Kirchengemeinde als Trägerin der Einrichtung wurde eine Lösung gefunden, die voraussichtlich auch zum neuen Kita-Jahr realisierbar ist. „Der derzeitige Bewegungsraum wird zur Krippe mit ebenfalls zwölf Plätzen, der Geräte- wird zum Ruheraum“, erläuterte Albertus-Hirschfeld die Idee.

Der Knackpunkt: Diese Lösung funktioniert nur, wenn der Bewegungsraum ersetzt wird. Denn: Ohne Bewegungsraum keine Betriebserlaubnis für eine Kita. Und diese Auflage bekommt die Gemeinde derzeit schmerzlich zu spüren. Denn auch die Dötlinger Einrichtung verfügt nicht über einen Bewegungsraum. Dies wurde von der zuständigen Behörde nun ebenso moniert wie die Doppelnutzung eines Raumes durch eine Kleingruppe (vormittags) und den Hort (nachmittags). Ergo: Auch in Dötlingen führt kein Weg an einem Anbau vorbei. Dieser ist in Richtung Sportanlage geplant und kostet ohne Ausstattung 350 000 Euro. Mangels Alternativen stimmte der Ausschuss zu, diese Summe im Haushalt 2017 bereitzustellen. Ein Betrag in gleicher Höhe folgt dann im Etat 2018 für den Neerstedter Bewegungsraum. Zuschüsse wird es sicherlich geben. In welcher Höhe vermochte die Kämmerin momentan nicht zu sagen.