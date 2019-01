Sonderveranstaltungen im Theater mit „The Rascals“ und Ausbilder Schmidt

Neerstedt - Die Neerstedter Bühne verwandelt sich am 15. Februar in einen Konzertsaal und am 8. März in ein „Ausbildungslager“. Grund hierfür sind zwei Sonderveranstaltungen, für die das plattdeutsche Theater mal eine kurze Pause einlegt.

Am Freitag, 8. März, kommt mit dem Comedian Ausbilder Schmidt ein alter Bekannter in die Gemeinde Dötlingen. Diesmal sagt er dem Luschen-Virus den Kampf an. Am 15. Februar, ebenfalls ein Freitag, präsentieren ab 20 Uhr „The Rascals“ ihre neue Show, die laut Veranstalter nichts anderes bedeutet als „Rock‘n‘ Roll in Großbuchstaben“. Die Zuhörer erwarten scharfe Riffs, fetzige Bläser und die ganz großen Hits von Chuck Berry bis hin zu den Rolling Stones.

Hinter „The Rascals“ verbirgt sich eine zwölfköpfige Bremer Band, die im norddeutschen Raum unterwegs ist. Sänger, Gitarristen und Saxofonisten entführen zusammen mit Tänzern in die Zeit, als das Schwimmbad noch Badeanstalt hieß, die Mädchen Petticoat trugen und die Männer sich Brisk in die Haare schmierten. „Als Kinos noch Lichtspielhäuser waren und man zu Jailhouse-Rock, Tutti Frutti oder Let’s Have A Party ,abhotten‘ ging“, heißt es in der Ankündigung. Die knapp dreistündige Show strotzt vor Bluejeans-, Isetta- und Kofferradiofeeling. Dies wundert nicht, sind doch viele der Bandmitglieder Zeitzeugen, die den Sound ihrer Jugend und damit das Lebensgefühl der 1950er- und 1960er-Jahre transportieren möchten.

Dafür trommelte der Bassist und musikalische Leiter Jürgen Freitag vor gut vier Jahren seine alte Band zusammen. Zur Ur-Besetzung gehören Günter Rohlfs (Gesang, Gitarre) und Erwin Altevogt (Gesang, Keyboard). Inzwischen werden sie von Harry Bulmahn (Schlagzeug), Ronald Geissler (Gesang, Gitarre) und Patrick Ahrens (Gitarre) sowie den Saxofonisten Eddie Bartschat, Thomas Theis und Reinhard Fendt unterstützt.

Mit der neuen Show, bei der auch Moderator Jörg Sonntag von Radio Bremen und Musiker Jochen Laschinsky mitmischen, wird die Rockgeschichte weitererzählt. Die Band präsentiert mehr als 30 Hits, dazu laufen im Hintergrund Bilder aus vergangenen Tagen. „Sie lassen auf der Bühnenleinwand und vor dem geistigen Auge die Großen des Rock’n’Roll wieder auferstehen“, verspricht der Veranstalter.

+ Ausbilder Schmidt ist ein Wiederholungstäter: Er stand schon häufiger auf der Neerstedter Bühne. © T. Müller

Mit Musikalität und Rhythmusgefühl kann Ausbilder Schmidt nicht aufwarten, dafür aber mit Disziplin, Pünktlichkeit und der „Lizenz zum Anbrüllen“. Das Programm, das er am 8. März ab 20 Uhr präsentiert, heißt „Die Lusche im Mann“ und befasst sich mit der Verweichlichung des angeblich starken Geschlechtes. Dabei geht es nicht nur um den bekannten „Männerschnupfen“, der tagelanges leises Gejammere oder ein röchelndes Rufen nach Mutti zur Folge hat, sondern auch um veränderte Anforderungen. „Heute muss ein Mann alles können: männlich aussehen, sensibel sein, zuhören können, Müll trennen, kochen, Baby wickeln, gebildet und belesen sein, Ikea-Möbel aufbauen, und ja, Geld verdienen soll er auch noch, klagen aber nicht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Dass der Mann mit seinen Aufgaben wachsen muss, ist Ausbilder Schmidt durchaus bewusst. Aber er dürfe nicht das verlieren, was ihn ausmacht und wofür ihn die Frauen lieben: männlich sein. Und dies heißt für den Comedian: „Lange auf dem Klo sitzen, Zahntuben auflassen, sich mal prügeln, Bier trinken, im Keller seinen Hobbys nachgehen, grillen und einfach mal nicht reden müssen.“ In Neerstedt verrät er, wie Mann die Balance zwischen „Ja Schatz, ich mache das alles“ und „Grmpffffppfff“ hält. Zudem erzählt er den Frauen im Publikum, wie sie mit einer Oberlusche klarkommen und ein bisschen Männlichkeit aus ihm herauskitzeln. Wer sich tagtäglich beim Bund mit Luschen, Warmduschern und Waldorfschülern rumärgern muss, wisse schließlich, was zu tun ist.

Infos und Tickets

Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten gibt es im Theater unter Telefon 04432/1604, per E-Mail an info@neerstedter-buehne.de oder online www.neerstedter-buehne.de.