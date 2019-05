Tennisclub Altona braucht Zuwachs

Kassenwart Andre Röpken: „Mit aktuell 135 Mitgliedern ist das absolute Unterlimit erreicht“

+ Vorsitzender Axel Sartor (Zweiter von rechts) ehrte langjährige Mitglieder und verabschiedete engagierte Funktionsträger: Bernd Bindt (30 Jahre), Heine Brems (Festausschuss), Anne Rodenberg (40 Jahre), Monika Rickwärtz (30 Jahre), Hans Fresenborg (Bauwart), Ulrike Schlüter (Festausschuss) und Christiane Oermann (30 Jahre, von links). Foto: Büttner

Altona - Von Tamino Büttner. Der Tennisclub (TC) Altona ist dringend auf Zuwachs angewiesen. Kassenwart Andre Röpken sagte während der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Vereinsheim: „Mit aktuell 135 Mitgliedern haben wir unser absolutes Unterlimit erreicht.“ Dem ersten Vorsitzenden, Axel Sartor, waren in seinem Bericht konsequenterweise besonders die Aktionen zur Neumitgliedergewinnung wichtig. Bereits für die ganz jungen Sportler hat der TCA ein Angebot organisiert. So waren Vereinsmitglieder in der Grundschule Neerstedt und der Kita Pusteblume in Wildeshausen, um ihre sportlichen Aktivitäten zu präsentieren. „Die Jugendarbeit ist stark in den Fokus des Vorstands gerückt“, bekräftigte Jugendwart Niklas Sartor das gemeinsame Engagement mit Monika Rickwärtz. Sein Steckenpferd sind die A-Junioren: „Es macht Spaß zu sehen, wie sie sich von Punktspiel zu Punktspiel weiterentwickeln.“