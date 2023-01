Tannenbaumsammlung in Dötlingen: Gutes tun und die Kasse aufbessern

Evangelische Jugend und Landjugend sammeln Bäume ein

Bei der Tannenbaumsammlung kamen rund 1 300 Euro Spenden zusammen.

Die Land- und Kirchenjugend haben am Wochenende rund 600 Tannenbäume in der Gemeinde Dötlingen abgeholt.

Neerstedt – Vor ein paar Tagen standen sie noch in der warmen guten Stube, geschmückt mit Deko und Beleuchtung. Am Samstagmorgen stand ihnen dann das Schicksal eines jeden Weihnachtsbaumes bevor. Die nicht mehr ganz so grünen Tannen lagen zur Entsorgung an den Rändern der Straßen in den Ortschaften der Gemeinde Dötlingen. „Alle Jahre wieder“, wie es in dem altbekannten Weihnachtslied besungen wird.

Die Landjugend und die evangelische Jugend Dötlingen sammeln die Tannenbäume traditionell ein und jedes Jahr ist der Hof bei Landmaschinen Tonne in Neerstedt der Treffpunkt für alle Teilnehmer unter der Leitung von Jugenddiakon Jochen Wecker. „Alles ist vorbereitet. Sieben Trecker nebst Anhängern und sieben Autos stehen bereit“, so Wecker, der das Prozedere noch einmal erklärte – vor allem für die „Konfis“, die das erste Mal dabei waren. Eindrücklich betonte er, dass sich während der Fahrt niemand auf den Trecker-Anhängern befinden dürfe. „Die fahren mit einem Ruck an. Da kann schon einmal einer über Bord gehen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern.“ Um es gleich vorwegzunehmen: Alle hielten sich an den Warnhinweis. Am Mittag als der Jugenddiakon im Haus der Generationen beim Mittagessen eine erste Bilanz zog, war die wichtigste Feststellung, dass alle wieder wohlbehalten und unfallfrei zurückgekehrt waren.

Spenden und Süßigkeiten

Gesammelt wurde in Brettorf, Neerstedt und Dötlingen mit jeweils zwei Gespannen und mit einem in Aschenstedt. Der erste Kassensturz, erbeten wurde von den Anwohnern eine kleine Spende oder Süßigkeiten, zeigte ein Sammelergebnis von 1 300 Euro. „Davon ziehen wir die Kosten für Treibstoff ab. Dann bleiben uns rund 950 Euro, die je zur Hälfte von Landjugend und Kirchenjugend für weitere Projekte Verwendung finden. Insgesamt wurden wie im Vorjahr wieder rund 600 Bäume gesammelt“, so Wecker. Vom Bauchgefühl her hätten etwas weniger Leute für die Sammler gespendet, dafür aber ein bisschen großzügiger. „Unter dem Strich haben wir ein Ergebnis wie im Vorjahr“, meinte der Jugenddiakon. Von dem Geld wird die Kirchenjugend zum Beispiel einen Teil für ein Patenkind auf Haiti überweisen. „Die Verwendung des Rests werden wir noch beschließen.“ Ähnlich sieht es bei der Landjugend aus.

Nach der Arbeit schmeckte die Gyros-Suppe im Haus der Generationen besonders gut. Die hatte Sylvia Hollmann mit Johanna und Lara nach bewährtem Rezept zubereitet. Dank gebührte unter anderem auch der Firma Strey für das Schreddern und fachgerechte Entsorgen der Tannenbäume und den Landwirten für das Bereitstellen der Treckergespanne sowie den Fahrern der Autos.