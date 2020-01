Den Stühe auf Platt erleben

Klattenhof - Von Tanja Schneider. Das Waldgebiet Stühe steht für erholsame Spaziergänge, mächtige Bäume und sagenumwobene Geschichten. Die plattdeutsche Sprache bedeutet für viele ein Stück Heimat sowie eine Kommunikation „gerade heraus“ und allgemein verständlich. Beides kombiniert, ergibt eine spannende, informative und gesellige Rundtour. Das hofft zumindest Gerold Schnier. Ab dem 1. Februar führt der Plattdeutschbeauftragte der Gemeinde Dötlingen sowie des Landkreises Oldenburg an jedem ersten Samstag im Monat (bis Oktober) durch den Stühe. Unter dem Motto „Von Holt und Wald up Platt“ möchte der Klattenhofer Interessierten nicht nur das Waldgebiet näherbringen, sondern auch die niederdeutsche Sprache lebendig halten und fördern.

Schnier ist mit ihr aufgewachsen und bedauert, dass selbst auf dem Land immer weniger Menschen plattdeutsch verstehen geschweige denn sprechen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat er unter anderem schon eine Plattdeutsch-AG an der Dötlinger Grundschule, die ab Februar fortgesetzt werden soll, und Aktionen im Rahmen des Ferienpass-Programms angeboten. Für die Jägerschaft führte er Kinder durch den Wald und vermittelte Wissenswertes zur Tier- und Pflanzenwelt. Angelehnt an diese Aktion hat er nun ein Programm für alle Altersgruppen entwickelt.

Start der Rundtouren ist jeweils um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der Stüher Straße beim Ortseingang Immer. „Von dort aus erkunden wir den Wald“, so Schnier. Geschichten rund um den Wilddieb Hasen Ahlers und die Welsburg könnten ebenso zur Sprache kommen wie die damalige Eisenerzgewinnung in dem Bereich. „Benötigt wurde es zum Beispiel für Nägel, die beim Klosterbau in Hude eine Rolle spielten“, weiß der Klattenhofer.

Um auf Fragen der Teilnehmer eingehen zu können, möchte er die Führungen inhaltlich möglichst offen gestalten. Die Tierwelt, die Jagd und der Baumbestand seien aber auf jeden Fall Bestandteil. „Im Stühe finden sich mächtige Douglasien. Sie sind so dick, dass sie keine Sägerei annimmt“, verrät der Plattdeutschbeauftragte. Die Holzbearbeitung thematisiert er während eines Abstechers zu einem entsprechenden Betrieb am Rande der Ortschaft Klattenhof.

Als ideal bezeichnet Schnier eine Gruppengröße von zehn bis 20 Personen. „Ich laufe aber auch mit einem Teilnehmer los“, sagt er. Jegliche Bewegung sei schließlich gut. Wer möchte, könne seine Walking-Stöcke oder Ähnliches mitbringen. Ratsam seien dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk. „Für nasse Füße übernehme ich nämlich keine Gewähr“, meint der Klattenhofer mit einem Schmunzeln.

Wer an der Führung „Von Holt und Wald up Platt“ teilnehmen möchte, sollte sich für eine bessere Planung bei Gerold Schnier unter der Telefonnummer 04432/1470 melden.