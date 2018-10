Preise für Gewässerprojekte im Landkreis

In Hannover nahmen die Mitglieder des Fischereivereins Colnrade (l.) die „Bachperle“ in der Kategorie „Ehrenamt“ entgegen. Die Vertreter des Fischereinvereins Wildeshausen und der Hunte-Wasseracht freuten sich über Platz drei in der Kategorie „Hauptamt“. Mit dabei waren Vertreter des Landkreises.

Altona/Colnrade/Hannover - Sie haben viele Stunden investiert – die Ehrenamtlichen des Fischereivereins Colnrade in die Renaturierung des Beckstedter Baches sowie die Mitglieder des Fischereivereins Wildeshausen, der Schul-AG und die Mitarbeiter der Hunte-Wasseracht in die Strukturverbesserung des Altonaer Mühlbachs. Das Engagement hat sich gelohnt.

Im Rahmen des niedersächsischen Gewässerwettbewerbs „Bach im Fluss“ sind am Montagnachmittag beide Projekte ausgezeichnet worden. Der Fischereiverein Colnrade gewann in der Kategorie „Ehrenamt“ den mit 1 500 Euro dotierten ersten Preis, die „Bachperle“. Die Hunte-Wasseracht und der Fischereiverein Wildeshausen erhielten in der Kategorie „Hauptamt“ den mit 500 Euro dotierten dritten Preis.

„Die große Vielfalt der Maßnahmen, die an Niedersachsens Fließgewässern umgesetzt werden, beeindruckt mich“, sagte Umweltminister Olaf Lies während der Siegerehrung in den Räumen der VGH-Versicherung in Hannover. „Den haupt- und ehrenamtlich Tätigen möchte ich Danke sagen – für ihr Engagement und ihre gelebte Freude, mit denen sie die naturnahe Gewässerentwicklung Schritt für Schritt umsetzen und unsere Bäche und Flüsse Stück für Stück wieder zu dem machen, was sie einmal waren: Lebensraum für unzählige Arten und ein Ort, an dem Menschen gerne verweilen.“ Der Umweltminister zeichnete die Preisträger zusammen mit Marco Trips, Präsident des Städte- und Gemeindebundes sowie amtierender Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, aus. Dieser ergänzte: „Die Projekte zeigen wieder einmal das sehr hohe Niveau bei der Umsetzung der Fließgewässerentwicklung in Niedersachsen. Besonders beeindruckend sind die Tatkraft und der kooperative Einsatz vieler Menschen vor Ort. Insgesamt sind alle Beiträge gute Beispiele, die zur Nachahmung anregen können.“

Der Gewässerwettbewerb wurde vom niedersächsischen Umweltministerium und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände ins Leben gerufen und findet alle zwei Jahre statt. 22 Beiträge waren diesmal vorgeschlagen worden. Im August hatte eine siebenköpfige Expertenjury zwölf ausgewählte Projekte bereist (wir berichteten). Die Bewertung erfolgte anhand der ökologischen Wirksamkeit zur Verbesserung der Situation am Gewässer, der durchgeführten Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sowie den realisierten Kooperationen und weiterer Faktoren.

Der Fischereiverein Colnrade hatte in Teilbereichen wieder für einen naturnahen Verlauf des einst begradigten Beckstedter Baches gesorgt. Der Einbau von Kies und Totholz diente der Strukturverbesserung sowie der Schaffung von Lebensraum. Dies gilt auch für den Altonaer Mühlbach, den die Hunte-Wasseracht und der Fischereiverein Wildeshausen in Kooperation aufgewertet haben. Eingebunden ist die von Ralf Siemer vom Fischereiverein betreute AG mit Jugendlichen der Haupt-, Real- und Hunteschule in Wildeshausen. Siemer sagte nach der Verleihung: „Wir sind sehr zufrieden. Der dritte Platz in der Kategorie der Hauptamtlichen ist wirklich aller Ehren wert.“ Der wichtigste Preis sei für ihn allerdings, dass sich nun wieder Flusskrebse, Fischotter und weitere Tiere im Altonaer Mühlbach ansiedeln. „Das ist die größte Auszeichnung“, meinte der Naturschutzbeauftragte des Vereins.

ts