Strohlager geht in Flammen auf

+ Etwa 90 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in Hockensberg im Einsatz. Foto: NSN

Hockensberg – Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Samstag zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße „Am Bach“ in Hockensberg ausgerückt. Dort war ein Strohlager in Flammen aufgegangen. Die Rauchwolke war schon von Weitem aus zu sehen. Die um 10.42 Uhr mit dem Stichwort „Gebäudebrand groß“ alarmierten Ortsfeuerwehren Brettorf, Dötlingen und Neerstedt samt der Drehleiter der Wildeshauser Wehr forderten deshalb umgehend weitere Fahrzeuge und Kräfte aus der Kreisstadt an.