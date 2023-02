Streit um illegale Gebäude auf Campingplatz Aschenbeck spitzt sich zu

Von: Leif Rullhusen

Sollte kein Bauantrag eingereicht werden, könnte dem Campingplatz Aschenbeck die Schließung drohen. © Leif Rullhusen

Das Bauamt des Landkreises wartet auf den Bauantrag. Wenn er nicht rechtzeitig kommt, könnte der Campingplatz sogar geschlossen werden.

Dötlingen/Neerstedt – Seit Jahren beschäftigen auf dem Campingplatz Aschenbeck in Dötlingen ohne Genehmigung entstandene Gebäude die Behörden und den Betreiber des Areals. Nun scheint sich die Lage zuzuspitzen. Weder beim Rückbau unzulässiger Bauten noch hinsichtlich eines Bauantrages sei etwas passiert, berichtete Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie in der vergangenen Woche. „Der Landkreis hat jetzt die Daumenschrauben angezogen. Es ist zu befürchten, dass der Campingplatz geschlossen wird“, erklärte Kläner dem Gremium weiter. Diese Druckmittel würden inzwischen richtig wehtun.

Betreiber ist „guter Dinge“

Betreiber Gerd Aschenbeck weist diese Kritik von sich. Auch die Befürchtung einer drohenden Schließung teilt er nicht. „Zusammen mit einem Architekturbüro habe ich einen Bauantrag für das Campingplatzgelände gestellt, der seit drei oder vier Monaten beim Landkreis liegt“, erläutert er gegenüber unserer Zeitung. Seit dem stehe er in regelmäßigem Kontakt mit der Behörde im Kreishaus. „Das meiste haben wir durch. Jetzt sind nur noch Kleinigkeiten wie eine Feuerwehrzufahrt umzusetzen“, sagt Aschenbeck. Wenn die Baugenehmigung vorliege, dürften auch die festen Gebäude stehen bleiben. „Ich bin guter Dinge, dass wir das bald erledigt haben“, ist der Campingplatzbetreiber überzeugt.

Erster Bauantrag war nicht prüffähig

Deutlich zurückhaltender ist der Optimismus des stellvertretenden Kreisbauamtsleiters Torsten Stuhr. „Wir sind zwar in enger Abstimmung mit dem Betreiber, ich hätte mir aber gewünscht, dass wir schon weiter wären“, erklärt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Es sei zwar ein Bauantrag eingereicht worden, der sei aber nicht prüffähig gewesen. Inzwischen habe Aschenbeck bereits das dritte Planungsbüro damit beauftragt, einen Bauantrag einzureichen. Die Frist für dessen Abgabe laufe Mitte dieses Monats ab. „Danach müssten wir streng genommen ein Verfahren zur Nutzungsuntersagung der baulichen Anlagen einleiten“, verdeutlicht Stuhr. Am Ende eines solchen Verfahrens könnte die Schließung der gesamten Anlage stehen. „Das wäre unser schärfstes Schwert“, so der stellvertretende Bauamtsleiter.

Über Jahre sind illegale Bauten entstanden

Begonnen hat die Auseinandersetzung um illegal errichtete Bauwerke auf dem Campingplatz Aschenbeck vor etwa fünf Jahren auf Druck des Landkreises. Im Laufe der Jahrzehnte waren auf dem Gelände widerrechtlich feste Bauten entstanden, die die Gemeinde Dötlingen mit einer Bauleitplanung im Nachhinein legalisieren lassen wollte. Diese sollte den Parzellenbesitzern die Möglichkeit geben, einen Bauantrag zu stellen und sich ihr Objekt im Nachhinein genehmigen zu lassen.

Weitere Fläche plötzlich aufgetaucht

Nicht einmal ein Jahr nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens war plötzlich noch eine 5 400 Quadratmeter große Fläche am Rande des Platzes aufgetaucht, auf der ebenfalls feste Häuser stehen. Eigentlich wies der Flächennutzungsplan hier ein landwirtschaftliches Areal aus. Die Gemeinde schob daraufhin ein weiteres Verfahren an, das mit der Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes Nummer 21a „Campingplatz Aschenbeck“ im März vergangenen Jahres abgeschlossen wurde.

Einen Schlussstrich unter das Thema würde die Baugenehmigung für den Campingplatz noch immer nicht ziehen. Danach müssten die Besitzer der größeren einzelnen Gebäude jeweils einen Bauantrag stellen, erklärt Stuhr.