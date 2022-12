Streit um Gaskostenerstattung: Ehepaar wirft Dötlinger Gemeindeverwaltung Nachlässigkeit vor

Von: Leif Rullhusen

Mit Gasflaschen beheizen die Eheleute Peters ihre Wohnwagen und Vorzelte. © blickwinkel/Imago

Verbraucht ein arbeitsloses Paar auf dem Aschenbecker Campingplatz zu viel Gas? +Bearbeitet die Gemeinde Dötlingen eingereichte Belege zu langsam? Über diese Fragen streiten beide Parteien.

Dötlingen/Neerstedt – Anja und Jürgen Peters leben von Hartz IV. Und sie wohnen dauerhaft auf dem Campingplatz Aschenbeck in Dötlingen. Eine Konstellation, die das Ehepaar nach eigenen Aussagen jetzt vor große Herausforderungen stellt. „Wenn wir keine Unterstützung von Freunden oder Bekannten erhalten würden, säßen wir längst im Kalten“, erklärt Jürgen Peters verbittert.Schuld daran sei „eine überlastete Gemeindeverwaltung im Neerstedter Rathaus“. Deren Chefin, Bürgermeisterin Antje Oltmanns, sieht das völlig anders.

Mit 419 Euro in Vorleistung gegangen

Grund für den Streit ist die Versorgung des Paares mit Gas. Die Peters beheizen ihre beiden Wohnwagen mit Gasflaschen. Das Geld dafür bekommen sie als Hartz IV-Empfänger nach Vorlage der Belege in angemessenem Umfang erstattet. Das funktioniere nur leider nicht mehr, klagt Peters gegenüber unserer Zeitung. Seit einiger Zeit würden sie ihre Belege einreichen, ohne diese erstattet zu bekommen. „Der älteste liegt mittlerweile seit fünf Wochen unbearbeitet bei der Verwaltung“, schimpft Peters. „Inzwischen sind wir mit 419 Euro in Vorleistung gegangen. Wovon sollen wir das bezahlen?“ Das Paar würde schon sparen, wo es ginge. Trotzdem würde eine Gasflasche bei den aktuellen Temperaturen nicht länger als zwei Wochen reichen. Vier Exemplare brauche er für seine vier Heizstellen, zwei Wohnwagen und deren Vorzelte. Außerdem müsse er immer eine in Reserve haben.

Anfragen im Rathaus seien ins Leere gelaufen. Ihm sei mitgeteilt worden, dass die Verwaltung überlastet sei, berichtet der Hartz IV-Empfänger. Der bisher zuständige Mitarbeiter sei krank, bei dessen Vertretung würden sich nun die unbearbeiteten Quittungen sammeln.

Prüfung von Anträgen braucht Zeit

„Das stimmt so nicht“, entgegnet Bürgermeisterin Antje Oltmanns auf Nachfrage unserer Zeitung nachdrücklich. „Keine Quittung der Eheleute liegt über einen solch langen Zeitraum unbearbeitet bei uns“, stellt die Verwaltungschefin klar. Es sei kein Geheimnis, dass es im Neerstedter Rathaus personelle Engpässe gibt, erklärt Oltmanns. „Aber deshalb bleibt bei uns nichts liegen.“ Selbstverständlich benötige die Kontrolle von eingereichten Anträgen eine gewisse Zeit. Schließlich sei es Aufgabe der Gemeinde, zu prüfen, ob der Verbrauch angemessen sei.

Genau das scheint die Verwaltung nun bei dem Ehepaar anzuzweifeln. „Sie hat uns inzwischen zwar einen Vorschuss zugesagt, aber auch unterstellt, dass unser Gasverbrauch unangemessen ist“, berichtet Peters. Seit neun Jahren wohne das Paar dauerhaft in seinen beiden Wohnwagen und das sei bei dem bisherigen Sachbearbeiter nie ein Thema gewesen, klagt er. „Warum jetzt? Wir haben den gleichen Verbrauch wie in den Wintern davor.“

Beleidigender Umgangston

Die Bürgermeisterin ärgert sich in dem Fall insbesondere über den Umgangston von Anja und Jürgen Peters. „Sie sind gegenüber den Verwaltungsmitarbeitern beleidigend geworden“, berichtet Oltmanns. Als ihnen unterstellt worden sei, sie würden nur Kaffee trinken, hätten die Mitarbeiter das Gespräch beendet.

Für die kommende Woche haben sich die Eheleute einen Termin zur Bürgermeistersprechstunde geben lassen. Vielleicht kommen beide Parteien dort einer Lösung näher.