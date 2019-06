Streit vor Supermarkt eskaliert

Neerstedt – Vor dem Neerstedter Supermarkt ist am Dienstag gegen 19.45 Uhr der Streit zweier junger Männer eskaliert. Wie die Polizei berichtet, ergriff der eine einen Stein und schlug seinem 28-jährigen Kontrahenten aus der Gemeinde Dötlingen gegen den Kopf. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde, stürzte zu Boden und zog sich vermutlich deshalb eine Fraktur des Armes zu. Er wurde später von der Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gefahren. Der Beschuldigte flüchtete indes zu Fuß vom Tatort in Richtung Steinweg.

Zeugen beschrieben den Mann als etwa 20 Jahre alt, mit schwarzem Haar und Bart sowie dunklerem Teint. Er trug eine weiße Joggingjacke mit roten Streifen sowie ein blaues T-Shirt mit gelbem Querstrich und dem Buchstaben „K“. Vor dem Supermarkt ließ er ein rotes Damenfahrrad mit Frontkorb zurück. Wer Hinweise zum Hergang oder der Identität des Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.