Stoffzeug und mehr im „Püttenhus“

+ Sabine Büttgen, Marion Hogeback, Angelika Jansen und Barbara Pahlke (von links) boten im „Püttenhus“ Schönes und Schützendes an. Foto: Backhaus

Dötlingen – Im „Püttenhus“ in Dötlingen bot die Gruppe „Wollscharf“ am Wochenende Gestricktes, Genähtes und Gebasteltes an. „Was ganz viel verkauft wird, sind Mützen, Loopschals, Handschuhe und Socken“, berichtete Sabine Büttgen. Auch gestrickte Kindermode sei ein beliebtes Geschenk. In der Regel stricke sie in Auftrag – und vor allem in der Weihnachtssaison, betonte Büttgen.