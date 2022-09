Staudengärtner Jens Schachtschneider: Gartenbausektor extrem von Energiekrise betroffen

Von: Leif Rullhusen

Seniorchef Jens Schachtschneider (M.) sowie seine beiden Söhne Finn (l.) und Torben (r.) machen sich große Sorgen um die Gartenbauunternehmen. © Rullhusen, Leif

Jens Schachtschneider, Seniorchef des Familienunternehmens „Schachtschneider Stauden“ in Neerstedt, macht sich Sorgen um die Gartenbaubranche. Neben steigenden Energiekosten machen ihr rückläufige Umsätze zu schaffen.

Neerstedt – Explodierende Öl- und Gaspreise bringen vor allem energieintensive Unternehmen in Existenzgefahr. Enorm betroffen ist unter anderem der Gartenbausektor. „Die Not in den Unternehmen ist sehr groß“, berichtet Jens Schachtschneider. Seit 35 Jahren führt er das Familienunternehmen „Schachtschneider Stauden“ in Neerstedt.

Warmkulturen sind besonders betroffen

Insbesondere bei den Betrieben, die in ihren Gewächshäusern sogenannte Warmkulturen für Beet, Balkon und Zimmer heranziehen, sei die Lage inzwischen dramatisch. „Auf 15 bis 20 Grad müssen die Treibhäuser dafür durchgehend erwärmt werden“, erklärt der Staudengärtner. Die gestiegenen Kosten für die Weihnachtsstern-Kulturen, die im November in den Verkauf gehen, ließen sich keinesfalls auf die Preise umlegen, nennt er ein aktuelles Beispiel.

Preise für Kunststofftöpfe um 50 Prozent gestiegen

„Wir kommen noch mit einem blauen Auge davon“, erläutert Schachtschneider. „Unsere Kulturen sind überwiegend winterhart. Deshalb müssen wir nur zehn Prozent unserer Gewächshäuser heizen.“ Zudem beziehe der Staudenbetrieb Fernwärme aus einer benachbarten Biogasanlage. „Diese Möglichkeit hat aber nicht jedes Unternehmen“, sagt er. Die höheren Energiepreise spüre das Gartenbauunternehmen dennoch – und zwar indirekt. Ein Kunststofftopf für Setzlinge koste aktuell 50 Prozent mehr als zu Beginn der Krise. Auch die Preise für Dünger und Substrate seien in den vergangenen Monaten massiv in die Höhe geschossen. Hinzu kämen natürlich gestiegene Treibstoffaufwendungen für die Firmenfahrzeuge.

Nachfrage sinkt zunehmend

Stärker als die angewachsenen Kosten für Energie merke die Neerstedter Staudengärtnerei die zunehmend sinkende Nachfrage. „Die Konsumschwäche macht uns viel mehr zu schaffen“, verdeutlicht der Unternehmer. Das Frühjahr sei noch gut gelaufen, aber seit diesem Sommer sei sie deutlich zu spüren. „Bislang waren Konjunkturkrisen für uns kaum spürbar. Die aktuelle wird viel schlimmer. Die Stimmung in der Branche war noch nie so schlecht“, ist sich Schachtschneider sicher. Hinzu käme, dass der Staudenbetrieb seinen Verkauf aufgrund der Anzuchtdauer etwa ein Jahr im Voraus planen müsse. „Zu dem Zeitpunkt war der Krieg noch nicht absehbar“, sagt er. Da Pflanzen aber eine termingerechte Ware seien, geriete nun zusätzlich der Preis unter Druck. Relativ stabil sei der Absatz gegenwärtig nur noch im Garten- und Landschaftsbau.

Viele sind der Lage nicht mehr gewachsen

Die Gartenbauunternehmen hätten die Corona-Krise gut überwunden, aber der derzeitigen Lage seien viele nicht mehr gewachsen. „Die Unsicherheit ist gigantisch“, so Schachtschneider. Einige Betriebe seien nicht mehr bereit, das Risiko weiter zu tragen. „Die drehen den Schlüssel lieber um, bevor sie in die Insolvenz gehen“, erklärt er. Die ersten Pleiten gebe es ebenfalls schon. Besonders betroffen seien Gartenbaubetriebe im Ammerland, denen Absatzmärkte in Osteuropa weggebrochen seien.