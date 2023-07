Start der Arbeiten lässt auf sich warten

Neugestaltung des Außengeländes am Haus der Generationen sollte diesen Monat beginnen

+ © Leif Rullhusen In diesem Bereich soll eine Freifläche mit Fitnessgeräten zu sportlichen Aktivitäten einladen. © Leif Rullhusen

Eigentlich sollte die Außengestaltung des Geländes am Hausd der Generationen schon in diesem Monat beginnen. Bis Anfang August sind die Beschäftigten des beauftragten Unternehmens allerding erst einmal in den Betriebsferien.

Neerstedt – Geplant war die Neugestaltung des Areals am Haus der Generationen in Neerstedt schon seit geraumer Zeit. Nun kommt langsam Bewegung in die Maßnahme. Nachdem der Ausschuss für Gesellschaft und Kultur im Mai grünes Licht gegeben hatte, vergab der Verwaltungsausschuss die Arbeiten wenig später an das Garten- und Landschaftsbauunternehmen Quathamer in Bad Zwischenahn. Neun Firmen hatten zuvor ihr Interesse bekundet, vier sich an der öffentlichen Ausschreibung dafür beteiligt.

Ende November soll alles fertig sein

Quathamer soll nun sowohl die Außenanlagen herstellen als auch die entsprechenden Geräte liefern. Seit der Vergabe herrscht allerdings wieder Stillstand. Noch hat sich auf dem Gelände zwischen dem Haus der Generationen und dem benachbarten Sportplatz nichts getan. Das wird sich auch vor August keinesfalls ändern, da sich die Baukolonnen von Quathamer derzeit in den Betriebsferien befinden. Im Fachausschuss war die Kommune noch von einem Start der Arbeiten im Juli ausgegangen – wenn alles nach Plan läuft. Ende November sollen sie beendet sein.

+ Der Weg wird das Haus der Generationen mit der Freifläche und dem Parkplatz an der Turnhalle verbinden. © Gemeinde Dötlingen

Kernpunkte der Umgestaltung sind ein neuer Fußweg, der das Haus der Generationen mit dem Parkplatz an der Turnhalle verbindet, sowie eine Freifläche mit acht Fitnessgeräten. Neben einem Gleichgewichts-, Bein- und Oberkörpertrainer und einer Balancierstrecke soll unter anderem ein Armfahrrad aufgestellt werden, das für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Eine Standorttafel wird die richtige Nutzung der Geräte später erklären. Rund um die Freifläche ist eine Bepflanzung geplant, die die Nutzer vor neugierigen Blicken schützen sollen – vor allem aus den Fenstern der benachbarten Schule. Der Weg wird beleuchtet und so breit, dass sich Rollstuhlfahrer auf ihm begegnen können.

Geld aus dem Leader-Programm

Ursprünglich sollte die Außenanlage parallel mit dem Bau der Immobilie vor drei Jahren beginnen. Die damals gedeckelten Baukosten ließen dafür allerdings keinen Spielraum mehr. Nun halten die Fördertöpfe des niedersächsischen Leader-Programms den finanziellen Aufwand für die Kommune in einem überschaubaren Rahmen. Von den geschätzten 226 950 Euro für die Realisierung muss die Gemeinde Dötlingen nur 45 390 Euro aus eigener Tasche zahlen.