Erfolgreiche Automatenknacker und erfolglose Einbrecher

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Landkreis – Reiche Beute machten Automatenknacker am Wochenende in Dötlingen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Tabakwarenautomaten an der Straße ‚Zum Hagen‘. Aus dem Automaten wurden diverse Tabakwaren als auch die Geldkassette entwendet. Der genaue Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchdiebstahl auf Firmengelände in Neerstedt

Am Samstag kurz vor Mitternacht versuchten bislang unbekannte Täter, verschiedene Teile von landwirtschaftlichen Fahrzeugen aus einem Betrieb am Heidkamper Weg in Neerstedt zu entwenden, indem sie diese von den dazugehörigen Fahrzeugen abmontierten. Noch bevor die Täter die Gegenstände vom Firmengelände abtransportieren konnten, wurden sie vermutlich gestört. Eine Absuche des Betriebsgeländes mit Unterstützung von Polizeidiensthunden verlief negativ. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/9410, in Verbindung zu setzen.

Einbrecher haben am Samstag in Ganderkesee Schmuck erbeutet.

Laut Polizei brachen die Unbekannten am Samstag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr an der Wittekindstraße in der Nähe des Spielplatzes in das Wohnhaus ein. Nachdem sie sich durch ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft hatten, wurde das Haus nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.