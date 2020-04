St.-Firminus-Gemeinde baut Osterweg auf

Dötlingen – „Auch wir als Kirche müssen andere, neue Wege finden, unsere Arbeit zu tun und Menschen zu erreichen“, finden Claudia Hurka-Pülsch und Susanne Schymanitz, die Pfarrerinnen der St.-Firminus-Gemeinde in Dötlingen. Bereits seit einiger Zeit ist das Kirchengebäude aufgrund der Coronagefahr geschlossen – damit ist klar, dass es auch zu Ostern dort keine Gottesdienste oder anderen Feierlichkeiten geben wird.

Stattdessen möchten die Pfarrerinnen einen Osterweg rund um die Kirche aufbauen. Ab Palmsonntag, 5. April, sollen Interessierte die Gelegenheit haben, an sieben Stationen die Geschichte Jesu vom Einzug in Jerusalem bis zur Botschaft der Auferstehung nachzuverfolgen.

„Jede Station hat etwas Kontinuierliches: die Geschichte, die dazu gehört, und ein großes, sichtbares Symbol“, erläutert Schymanitz. So stehe etwa an der ersten Etappe des österlichen Leidenswegs, an den der Palmsonntag erinnert, ein Esel aus Holz. Ein Auszug aus der Bibel und ein QR-Code, über den die Menschen per Smartphone ein Orgelvorspiel aufrufen können, kommen hinzu. „An jeder Station wird es für Kinder zudem ein Ausmalbild zum Mitnehmen geben“, sagt die Pfarrerin. Des Weiteren symbolisieren ein Brot und ein Kelch aus Lehm das Abendmahl, ein vor Kurzem gepflanzter Baum wird ein Teil der Geschichte aus dem Garten Gethsemane. Die verschiedenen Elemente sollen „zum Anhören, Nachlesen, Mitmachen und Nachdenken“ anregen, hoffen die Initiatorinnen.

Kirchen-Livestreams gibt es schon genug

Wichtig ist ihnen jedoch, dass nun kein großer Besucherandrang beginnt. Deshalb betont Schymanitz, dass der Osterweg ab Palmsonntag bis Sonntag, 19. April, aufgebaut bleiben soll. Zudem gebe es aufgrund des Versammlungsverbots keinen gemeinsamen Startschuss und keine offizielle Eröffnung. Die Pfarrerinnen bitten alle Gäste zudem dringend darum, einen Abstand von zwei Metern zueinander einzuhalten und Rücksicht auf die anderen Menschen vor Ort zu nehmen.

Die Installation rund um die Kirche wollen die beiden Geistlichen um ein virtuelles Angebot ergänzen. So soll der Rundgang von Station zu Station auch über die sozialen Netzwerke Instagram (kirche_doetlingen) sowie Facebook (Susanne Schymanitz) geteilt werden. „So kann jeder auch gut daheimbleiben und diese Aktion trotzdem erleben“, erklären die Pfarrerinnen.

Schymanitz und Hurka-Pülsch haben ihre Idee vor gut zwei Wochen entwickelt. „Am Anfang der Krise haben wir überlegt: Was machen wir, wenn wir keine Gottesdienste feiern können?“ Sie hätten beobachtet, dass zahlreiche der umliegenden Gemeinden Videos produzierten und diese ins Internet stellten. „Wir wollten nicht noch einen Livestream anbieten“, sagt Schymanitz. Ihnen sei wichtig gewesen, auch ein analoges Angebot zu machen. „Denn die Kirche ist ja doch ein Ort, den die Menschen in Krisenzeiten gerne aufsuchen.“

Für den Osterweg haben sich die beiden Pfarrerinnen tatkräftige Unterstützung gesucht. Sowohl Mitglieder des Kreativkreises als auch Gemeindemitarbeiter seien an der Aktion beteiligt. Organist Markus Häger habe verschiedene Stücke an der Orgel eingespielt. Vorbereitungstreffen habe es natürlich nicht gegeben, erklärt Schymanitz, jeder habe für sich allein gearbeitet. Umso schöner sei es, dass daraus ein gemeinsames Ergebnis entstanden sei. „Und wenn es gut angenommen wird, könnte es im nächsten Jahr wieder installiert werden“, hoffen die Pfarrerinnen.