„Sportfest ohne Limits“ am 1. September auf der Brettorfer Sportanlage

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Klassische Disziplin: Beim Weitsprung können die Teilnehmer Punkte sammeln. Archiv © Leif Rullhusen

Beim integrativen „Sportfest ohne Limits“ sollen die Teilnehmer einen schönen Tag mit Sport und Bewegung, aber ohne Leistungsdruck genießen.

Brettorf – Die Auftaktveranstaltung nach drei Jahren Pause war gelungen: Auf Anhieb hatten sich im vergangenen September wieder rund 120 Athleten am „Sportfest ohne Limits“ auf der Brettorfer Sportanlage beteiligt. Etwa so viele wie vor der Corona-Pandemie. Die Stimmung war ausgelassen, das Wetter steuerte einen makellosen Spätsommertag bei.

Nicht nur für Menschen aus Behinderteneinrichtungen

Nun lädt die Kontaktgruppe für behinderte und nicht behinderte Menschen im TV Brettorf bereits zur nächsten Auflage ein. Die ist für Freitag, 1. September, von 9 bis 13 Uhr auf dem Sportplatz sowie in der benachbarten Halle am Bareler Weg geplant. Das Fest soll nicht nur Menschen aus Behinderteneinrichtungen der gesamten Region auf die Sportanlage locken. Auch Jungen und Mädchen aus den umliegenden Schulen und Kindertagesstätten können mitmachen.

„Angesprochen sind darüber hinaus Menschen, die ohne Leistungsdruck Freude an Spiel und Sport haben möchten“, erklärt Ufke Janssen, der das Sportfest gemeinsam mit seiner Frau Julia federführend organisiert.

Bunte Mischung aus Geschicklichkeitsaufgaben und Wettbewerben

Angeboten werden zehn bis zwölf Stationen mit einer bunten Mischung aus Geschicklichkeitsaufgaben und Wettbewerben aus der klassischen Leichtathletik. Ganz genau stehe das Programm noch nicht, auf jeden Fall würden aber Sprint-, Spring- und Wurfdisziplinen – darunter die nicht-olympische Variante Sockenweitwurf – angeboten. „Auch die Freiwillige Feuerwehr wird mit ihren Wasserspritzen wieder dabei sein“, versichert Janssen. Slalomhockey gebe es wahrscheinlich ebenfalls wieder.

Die Sportler können bei den Wettkämpfen zwar Punkte sammeln und es wird eine Siegerehrung ausgerichtet, Verlierer gibt es dennoch nicht. „Es geht darum, einen schönen Tag mit Sport und Bewegung, aber ohne Leistungsdruck zu haben. Das ist ein besonderer Anlass für Menschen, die sonst nicht so viele Möglichkeiten haben, etwas zu erleben“, schildert Janssen. „Dabei sein ist alles.“

Organisatoren bitten um zügige Anmeldung

Das Fest sei als inklusive Veranstaltung angelegt. Das würde jeder Person ermöglichen, teilzunehmen – ganz unabhängig von der Beeinträchtigung. Die Brettorfer Anlage biete mit dem Sportplatz und der Halle direkt nebenan dafür die besten Voraussetzungen.

Mit den Anmeldungen ist Janssen bislang ganz zufrieden. Ein paar dürften aber bis zum Start gerne noch hinzukommen. Das Organisationsteam bittet Interessierte deshalb um eine zügige schriftliche Anmeldung per E-Mail an janssentvb@online.de. Alle Modalitäten stehen zudem unter www.tvbrettorf.de/sportfest-ohne-limits-2023/ im Internet. Die Meldegebühr beträgt zwei Euro pro Teilnehmer. Wichtig sei, dass die Einrichtungsmitarbeiter und Betreuer die Menschen mit Behinderungen nicht nur informieren, sondern auch dabei helfen, die Anfahrt und Betreuung auf dem Sportplatz zu managen, betont Janssen. Das Sportfest ist zugleich der Auftakt zum Familien- und Sportfest des TV Brettorf, das am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, auf dem Sportplatz gefeiert werden soll.

Slalomhockey ist ein fester Programmteil des Sportfestes. © Leif Rullhusen