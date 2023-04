Sportabzeichen soll beim TV Neerstedt in den Fokus rücken

Von: Leif Rullhusen

Überschaubare Gruppe: Der Verein hofft, dass zukünftig wieder mehr Menschen ihre Sportabzeichenprüfung ablegen. © Leif Rullhusen

Alle sollen mitmachen: Weil die Zahlen seit Jahren rückläufig sind, soll das Sportabzeichen mehr in den Mittelpunkt der Aktivitäten im TV Neerstedt rücken.

Neerstedt – Es ist die höchste Auszeichnung des Deutschen Sportbundes außerhalb von Wettkämpfen. Aus diesem Grund möchte Uwe Wasner das Sportabzeichen mehr in den Mittelpunkt der Aktivitäten im TV Neerstedt (TVN) rücken. „Wir wollen alle Aktiven des Vereins dazu bewegen, die Prüfungen abzulegen. Unser Motto: ,Ein Verein macht Sportabzeichen und alle machen mit‘“, erklärte der dritte Vereinsvorsitzende anlässlich der aktuellen Übergabe der Sportabzeichen am Donnerstagabend in der Neerstedter Sporthalle. Selbstverständlich seien auch Nicht-Mitglieder zu den Prüfungen willkommen, betonte er. Wasner will mit gutem Beispiel vorangehen: „Ich werde mich dieses Jahr erstmals selbst am Sportabzeichen versuchen“, versprach er.

Neues Kompetenzteam

Seit Langem ist die Zahl der Teilnehmer rückläufig. Aktuell konnten lediglich zehn Personen die Auszeichnung aus den Händen von Prüfer Klaus Oltmann entgegennehmen. Vor zwölf Jahren absolvierten noch 62 Jugendliche und Erwachsene erfolgreich die Prüfung, vor vier Jahren waren es noch 23. Um die Trendwende herbeizuführen, hat sich Wasner, der im vergangenen September in den Vorstand gewählt wurde, einiges einfallen lassen. Ein neu zusammengestelltes sechsköpfiges Kompetenzteam um Projektleiterin Imke Evers wird sich zukünftig mit der Planung und Durchführung der Prüfungen befassen.

Noch vor den Sommerferien plant das Team unter anderem einen Aktionstag. Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest. Für Kinder ist ebenfalls etwas Neues angedacht. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, können Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren in der Neerstedter Sporthalle ein Minisportabzeichen ablegen. „In einem Spaßpark wird es sechs Übungen geben“, erklärte Wasner. Bei entsprechendem Wetter werde es auch ein lustiges Beiprogramm geben. Darüber hinaus ist ein kleines Tischtennis-Sportabzeichen mit sechs Übungen in Vorbereitung.

Zumba-Kurs beginn am 20. April

Die Prüfungen für das reguläre Sportabzeichen beginnen am 24. April. Jeweils montags ab 18 Uhr können Interessierte auf dem Sportplatz an der kleinen Turnhalle unter der fachlichen Anleitung von Jürgen Meinen und Oltmann ihre Fitness unter Beweis stellen. Größere Gruppen können auch Sondertermine vereinbaren. Anmeldungen sind unter Tel. 0152/06409046, per E-Mail an sportabzeichen@turnverein-neerstedt.com sowie über die App des Vereins möglich. Mehr Informationen zum Sportabzeichen sowie zu weiteren Angeboten des TVN bietet zudem die Internetseite des Vereins. Wasner hob zwei Veranstaltungen hervor, die zeitnah beginnen. Bereits am Donnerstag, 20. April, startet um 18.30 Uhr ein Zumba-Kurs mit Sonja Pomp. Die Trainerin nimmt Anmeldungen unter Tel. 0176/61675573 entgegen. Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen zahlen 30 Euro. Auch ein Nordic-Walking-Kurs ist in Planung. Ein Termin werde in Kürze bekannt gegeben, teilte Wasner mit. Kursleiterin Gudrun Löhlein gibt nähere Auskünfte unter Tel. 0152/26502817.

Die Sportabzeichenempfänger

Kinder und Jugendliche:

Emma Heinrich erhielt das Sportabzeichen in Gold und legte die Prüfung das zweite Mal ab.

Erwachsene:

Marita Busche (Gold, 13. Prüfung)

Waltraut Früchtenicht (Gold, zwölfte Prüfung)

Angela Gildehaus (Gold, 20. Prüfung)

Walter Girwert (Gold, 13. Prüfung)

Steffen Heinrich (Gold, zweite Prüfung)

Jürgen Meinen (Gold, zwölfte Prüfung)

Marlies Meinen (Gold, zwölfte Prüfung)

Klaus Oltmann (Gold, 14. Prüfung)

Karin Spille (Silber, 17. Prüfung)