SPD-Landtagskandidat Thore Güldner: „Lobbyist für die Menschen vor Ort“

Teilen

Thore Güldner © SPD

Mit 26 Jahren ist Thore Güldner (SPD) ein junger Landtagskandidat. Aber er hat schon einige Erfahrung und möchte die Interessen der Menschen vertreten.

Wildeshausen – In gut drei Wochen hat Niedersachsen die Wahl. Unsere Zeitung interviewt die Direktkandidaten im Wahlkreis 64 Oldenburg-Land. Heute ist Thore Güldner (SPD) an der Reihe. Die Fragen stellte Redakteur Ove Bornholt. Güldner wohnt in Aschenstedt und hat Politikwissenschaft sowie Geschichte in Vechta studiert. Der 26-Jährige arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der SPD Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag. Seit 2016 sitzt er im Dötlinger Rat und im Kreistag.

Herr Güldner, das Dorf Dötlingen könnte zumindest zeitweise nicht mehr vom „Hunte-Sprinter“ bedient werden. Ist das für Sie eine Option? Und: Wie sollte sich der Öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Raum entwickeln?

Man sollte da vorsichtig sein und nicht suggerieren, dass Dötlingen nicht mehr angebunden sein wird. Es muss und es wird eine Lösung geben. Und wenn der Bus dann vom Westring in Wildeshausen nach Dötlingen fährt, wäre das sogar schneller für viele Menschen.

Wir wollen insgesamt eine Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Da passt es nicht, dass eine langsame Tucker-Bahn zwischen Wildeshausen und Delmenhorst fährt. Von Delmenhorst nach Oldenburg haben wir ja auch einen Halbstundentakt hinbekommen, allerdings ist die erstgenannte Strecke nicht elektrifiziert und eingleisig. Vielleicht wären Züge mit Wasserstoffantrieb hier ein gangbarer Weg.

Was die Busse angeht, müssen wir mehr Angebote wie einen On-Demand-Bus schaffen. Außerdem müssen wir ein Umdenken in den Köpfen erreichen. Es gibt da berechtigte Erwartungen für mehr Förderung vom Land.

Was sind über den ÖPNV hinaus für Sie die wesentlichen Interessen der Menschen im Wahlkreis?

Als Abgeordneter wäre es meine Aufgabe, mir jedes Problem anzuhören, sei es auch noch so klein, zu verstehen und zu versuchen, die Lage zu verbessern. Im Wahlkreis treibt mich die frühkindliche Bildung um. Überall gibt es Personalnot, Gruppen oder Einrichtungen werden zeitweise geschlossen. Wir müssen da kreative Wege gehen und zum Beispiel die Ausbildung anpassen. Fachkräfte müssen außerdem ordentlich bezahlt werden.

Und muss denn jedes bürokratische Hemmnis sein? Muss es Anbauten geben, nur weil ein Bewegungsraum ein paar Quadratmeter zu klein ist? Der Personalmangel wird sich perspektivisch sogar noch verschärfen, wenn der Ganztagsanspruch für Grundschulen gilt, den ich von der Sache her unterstütze, weil es dann mehr Gleichberechtigung gibt. Aber dann müssen Sportvereine, Kirchen und Co. für ein attraktives Programm in die Schulen gelassen werden.

Ein weiteres, sehr wichtiges Thema, ist die Anpassung an den Klimawandel. Gerade beim Katastrophenschutz ist eine Rolle rückwärts angesagt.

Das Land hat unter anderem die Stadt Wildeshausen mit rund 350 000 Euro für die Förderung der Innenstadt unterstützt. Eine Innenstadt hat Dötlingen nicht. Werden kleine Gemeinden, von denen es im Landkreis Oldenburg ja einige gibt, ausreichend gefördert?

Da sagt natürlich jeder Bürgermeister Nein. Aber die Förderstruktur ist eigentlich nicht so schlecht, wenn man zum Beispiel an das interkommunale Gewerbegebiet in Hockensberg und den Straßen- sowie Radwegebau denkt. Als Abgeordneter wäre ich dafür zuständig, auf Förderprogramme aufmerksam zu machen. Der Begriff ist ja negativ besetzt, aber ich wäre Lobbyist, für die Menschen vor Ort.

Sie und andere haben sich stark gegen die AfD-Delegiertentagung in Brettorf eingesetzt. War der Protest erfolgreich und glauben Sie, dass Brettorf durch die AfD-Veranstaltung einen schlechten Ruf bekommen hat?

Wir haben 500 Leute mobilisiert. Das nenne ich bei einem 800-Einwohner-Dorf erfolgreich. Von der AfD ist wenig hängen geblieben. Natürlich hat Dötlingen einen gewissen Ruf, den es aufzuarbeiten gilt. Aber der Protest wurde jetzt von vielen gesellschaftlichen Gruppen, von den Jägern bis zur Landjugend, getragen. Ich bin stolz auf diese Breite. Und die AfD hat es auch richtig geärgert, dass wir dort waren.

Ein großes Thema ist die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen und Vertriebenen aus anderen Ländern. Tut das Land genug, um die Kommunen zu unterstützen?

Wir schaffen es im Landkreis Oldenburg ziemlich gut, Wohnungen zu finden. Der Fokus auf die Ukrainer ist richtig, aber wir sollten dabei andere Gruppen wie EU-Migranten oder Flüchtlinge aus Syrien nicht vergessen. Als Abgeordneter wäre es meine Aufgabe zuzuhören, zum Beispiel wenn es bei Verwaltungsabläufen Probleme gibt. Insgesamt bin ich ein Stück weit stolz, dass die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge gesellschaftlich und politisch von einer sehr breiten Mehrheit getragen wird.

Wie stehen Sie zu einem Informationsfreiheitsgesetz? Als eines von drei Bundesländern hat Niedersachsen noch keines.

Mit der Union ging es einfach nicht. Was ein Informationsfreiheitsgesetz oder andere Themen wie die Digitalisierung betrifft, wollen wir vieles voranbringen, was mit der CDU nicht möglich war. Deswegen streiten wir für eine Mehrheit ohne die Union. Ich will eine rot-grüne Landesregierung.

Wie stehen Sie zur Zukunft der Förderschulen?

Kinder und Jugendliche mit Lernproblemen gelten in Deutschland leider schnell als ‚lernbehindert‘. Diese negative Einstufung existiert allerdings nur im deutschsprachigen Raum und sie basiert auch auf keiner medizinischen Diagnose einer körperlich-seelischen Beeinträchtigung. Dieses „Label“ existiert also lediglich aufgrund einer negativen Abweichung des Lernverhaltens von der Durchschnittsleistung eines Kindes gegenüber Gleichaltrigen. Durch die „Diagnose“ der Lernbehinderung werden vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien vom Regelschulunterricht ausgeschlossen und haben dadurch auch noch in Sachen Bildung Nachteile gegenüber ihren Altersgenossen. Selbstverständlich können wir nicht von heute auf morgen alle Schalter umlegen, sondern wir müssen den Beitrag zur inklusiven Beschulung als einen Prozess ausgestalten. Dieser Prozess ist bereits im vollen Gange. Nachdenklich macht mich aber auch, dass wir dazu unbedingt mehr Personal brauchen. Es wird eine große Herausforderung, eine Abkehr des Weges zur inklusiven Schule, insbesondere was die Förderschulen Lernen angeht, wird es mit der SPD aber nicht geben.