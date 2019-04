Der Spargelexperte von Dötlingen

Dötlingen - Von Lara Terrasi. Die Spargelzeit hat nun begonnen und mit ihr die Erntezeit. Unter welchen Bedingungen wächst der Spargel und wie kann es sein, dass manche Supermärkte ihn schon im März verkaufen? „Die Ernte hängt ganz vom Wetter ab. Die optimale Temperatur liegt bei 20 bis 25 Grad. Momentan ist es also noch etwas zu kalt“, erklärt Klaus-Dieter Ulrich vom gleichnamigen Spargelhof in Dötlingen. Aufgrund der Temperaturen erntet er mit seinen Mitarbeitern derzeit um die 500 bis 600 Kilogramm pro Tag. „Wenn es wärmer wird, ist es das Zehnfache“, informiert er. Auch die Spargelsorte ist von der Ernte abhängig. „Es gibt frühen, mittleren und späten Spargel“, sagt Ulrich.

Neben weißem Spargel baut er auch grünen an. Den Dötlinger Spargel gibt es bereits seit den 60er-Jahren, erzählt er. Momentan erntet Ulrich wegen des kühlen Wetters lediglich ein Feld. „Die anderen kommen später dazu.“ Vergangene Woche haben er und seine 25 Mitarbeiter angefangen, auf dem Feld zu arbeiten. Im Moment beginnt seine Arbeit auf dem Feld um 7 Uhr. „Wenn es etwas wärmer wird, fangen wir schon um 5 Uhr an“, erklärt er. Bis zu 14 Stunden stehen er und seine Mitarbeiter dann auf dem Feld. Insgesamt hat er acht Felder zu bewirtschaften.

Auf die Frage, wie es sein kann, dass manche Bauern und Supermärkte ihren Spargel schon im März anbieten, antwortet Ulrich: „Die haben Heizungen unter ihren Feldern. Das ist doch Quatsch. Freitags gehen die Kinder auf die Straßen, um gegen den Klimawandel zu protestieren und die legen sich Heizungen unter ihre Felder.“

Die Arbeitsteilung sieht wie folgt aus: Seine Frau kümmert sich um die Hofläden, er selbst steht auf dem Feld, kümmert sich um den Anbau, Planung und die Organisation. Ist das nicht ein Knochenjob? „Es ist schon anstrengend, weil man immer in gebückter Haltung steht und es schnell gehen muss. Es ist ja alles noch Handarbeit. Aber man gewöhnt sich dran. Heutzutage sitzen wir doch viel zu viel“, antwortet er. Zu seinen Arbeitswerkzeugen gehören das Messer und die Kelle.

Insgesamt beschäftigt Ulrich um die 60 Mitarbeiter. Diese bedienen die Schäl-, die Sortiermaschine oder verkaufen auf den Wochenmärkten die weißen Stangen. Des Weiteren verkauft er diese an das „Gut Altona“ oder an Höfe aus Dötlingen. Wie bleibt der Spargel vor dem Verkauf frisch? Im Inneren seines Hofes stehen mehrere Spargelkühlungen. Die weißen Stangen liegen dabei in Kisten in der Maschine. Das Wasser kann dabei von unten nach oben durchlaufen kann. Dadurch wird der Spargel so nass wie bei einem Regenschauer. „Früher hat man ihn in Wasser gelegt, aber so hat er an Geschmack verloren.“ Die Maschine diene dazu, dass das Frühlingsgemüse kühl und frisch bleibt.

Die Spargelsaison endet am Johannistag, 24. Juni. „Zurzeit esse ich jeden Tag Spargel, aber nach der Saison rühre ich ihn nicht mehr an“, erzählt Ulrich und lacht dabei. „Es ist ein Frühlingsgemüse, das man auch im Frühling essen muss“, sagt er.