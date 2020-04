Spargel: Saisonstart voller Ungewissheit

+ Ungewissheit statt Routine: Klaus-Dieter Ulrich, hier auf einem Bild von 2019, steht in diesem Jahr vor einer herausfordernden Spargelernte. ArchivFoto: Terrasi

Ein besonderes Gemüse unter besonderen Umständen zu ernten, das ist die Herausforderung, vor der nun die Spargelbauern stehen. In der Regel unterstützen dabei Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa – so auch beim Dötlinger Hof Ulrich. Doch ob in diesem Jahr genug Hilfe kommt, ist ungewiss.