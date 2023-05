Sonne, Stauden, Tomaten und Keramik bei Dötlinger Gartenkultour

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Sie präsentieren ihre Pflanzen beim „Triebwerk Stauden“: Katja Weßels, Stefanie und Ivo Roeper sowie Merle Abel (v.l.). © vorwerk

Bei bestem Wetter: Der Aktionstag der Dötlinger Gartenkultour wurde laut Veranstalter Olaf Schachtschneider am 1. Mai „so gut angenommen wie nie“.

Dötlingen – Mit einem Lächeln im Gesicht und ein paar Schweißperlen auf der Stirn steht Olaf Schachtschneider bei strahlendem Sonnenschein auf dem Gelände seines Pflanzenhofes in Dötlingen. Um ihn herum tummeln sich zur Mittagszeit Hunderte Besucher und schauen sich Pflanzen an, informieren sich, lassen sich beraten und kaufen ein. „Das Event wird bisher so gut angenommen wie noch nie an einem 1. Mai“, sagt der erste Vorsitzende der Dötlinger Gartenkultour über den Aktionstag am Montag.

„Es ist einfach toll, wie gut die Leute drauf sind und vor allem, wie relaxed sie sind. Keiner meckert, weil er ein bisschen anstehen muss“, erzählt Schachtschneider und gibt zu, dass er mit seinen Kollegen am Limit arbeite. „Aber es macht trotzdem Spaß und Freude“, betont er.

Alles zum Thema Tomaten gab es von Sue Larisch, Olaf Schachtschneider und Besucher Bernhard Gibbs (v.l.). © Vorwerk, Marten

Besonders gefragt auf dem Pflanzenhof ist die „Tomatenlady“ Sue Larisch. Sie ist zum zweiten Mal bei der Gartenkultour dabei und berät die Besucher bei Fragen rund um die Tomatenanzucht und hilft dabei, die richtigen Sorten auszuwählen. Zudem verkauft sie selbstgemachtes Tomaten-Chutney. Die Britin erklärt auf Deutsch und Englisch und hat jede Menge Spaß – vor allem, als sie einen weiteren Engländer trifft. Bernhard Gibbs kommt aus Großbritannien, lebt jetzt in Oldenburg und ist extra für die Gartenkultour nach Dötlingen gekommen, um sich von der Tomatenlady inspirieren zu lassen.

Selbstgemachter Apfelsaft in Rhade

Zum ersten Mal bei der Gartenkultour in der Gemeinde dabei ist Stefanie Roeper mit dem „Triebwerk Stauden“ in Rhade. Auf ihrem Gelände verkauft sie Stauden und informiert über die Blütenpflanzen. Zudem bietet sie selbstgemachten Apfelsaft an. „Wir haben vergangenes Jahr eine Streuobstwiese angelegt und von den Äpfeln der Bäume pressen wir den Saft“, erklärt sie. „Der schmeckt super“, sagt eine Besucherin.

Auch für Kinder bietet Roeper Aktionen an. „Sie können hier Saatgutkugeln formen. Wir haben einen Sandkasten, eine Button-Maschine, wo man sich selbst Anstecker basteln kann, und es kann sich beim Diabolo versucht werden.“ Schon am späten Vormittag zeigt sich Roeper mit der Resonanz zufrieden. „Die Leute kommen so langsam. Uns muss man auch erst einmal finden, wir sind ja neu“, sagt sie und erklärt, einige Stauden verkauft und mehrere Besucher gründlich informiert zu haben. „Es war auf jeden Fall eine super Idee, an der Gartenkultour teilzunehmen“, schwärmt Roeper.

Gerd Eggers stellt den Stand mit Gegenständen aus dem Privatbesitz von Helga Schöning (hinten auf dem Bild) vor. © Vorwerk, Marten

Viel Wildwuchs bei „Schönings Garten Vogelhöhe“

Ganz viel Garten zu sehen gibt es derweil auf dem 1 500-Quadratmeter-Gelände von „Schönings Garten Vogelhöhe“. Hier sind Christian Bormann und Gerd Eggers die Gastgeber. Sie haben den Hof von Helga Schöning übernommen, die vor einem halben Jahr starb, erzählt Bormann. „Lange Zeit ist in dem Garten nichts passiert. Wir haben jetzt Wiesen und Wege gemäht. Es existiert immer noch viel Wildwuchs auf dem Gelände“, sagt Bormann. Bis 12.30 Uhr zählen die Gastgeber schon 150 Besucher auf dem Gelände. „Beim letzten Aktionstag waren es insgesamt 300“, so Bormann.

Jede Menge Wildwuchs war in „Schönings Garten Vogelhöhe“ zu sehen. © Vorwerk, Marten

Die Besucher laufen durch den großen Garten, setzen sich auf Bänke und genießen die Natur. Tanja Kempen verkauft Kaffee und Kuchen. Zudem ist ein Stand aufgebaut, bei dem Bormann und Eggers alte Gegenstände aus dem Besitz von Schöning verkaufen. „Wir haben hier Gläser. Keramik, Bücher oder Möbel. Die Leute sind sehr interessiert und schauen genau hin“, sagt Eggers, der sich wie seine Mitstreiter der Gartenkultour vom Andrang am 1. Mai begeistert zeigte.