Was sind eigentlich Reisetomaten?

Nuttel – Umgeben von Büschen und Bäumen laufen 15 Ferienpass-Kinder durch das grüne Gras. Herbert Vinken von der Bioland-Gärtnerei „Herb’s“ aus Nuttel führt die Gruppe durch seinen Betrieb und zeigt ihr die verschiedenen Gemüsesorten und Kräuter, die dort wachsen. „Ich möchte den Kindern einen Einblick in die Vielfalt geben und, dass sie auch etwas probieren. Aber sie sollen auch erkennen, dass manche Sachen giftig sind. Mir ist wichtig, dass die Geschmäcker der Menschen verschieden sind, so wie auch Pflanzen verschieden sind. Über Geschmack lässt sich nicht streiten“, sagt Vinken.

„Es gibt unterschiedliche Tomatensorten. Manche werden größer und manche bleiben klein. Die sind noch etwas blass, weil die im Moment noch zu wenig Sonne bekommen haben“, erklärt er der Gruppe und zeigt auf einen Tomatenstrauch. Nacheinander probieren die Mädchen und Jungen. „Am besten ist es, wenn ihr die Augen dabei schließt, dann nehmt ihr den Geschmack noch deutlicher wahr“, so der 56-jährige Vinken. Diesen Tipp setzen die jungen Teilnehmer dann auch gleich um. „Die hier heißen ,rote Murmeln‘. Wenn sie reif sind, sind sie ganz süß“, sagt Vinken und zeigt auf noch nicht ganz reife Tomaten. „Gibt es Mutige? Die sind noch nicht ganz so süß.“ Zwei Kinder trauen sich und dann heißt es „Augen zu und durch“.

Nach der kleinen Kostprobe erzählt Vinken der Gruppe etwas über die Geschichte der Tomate. Die Inka haben sie in Peru gefunden. Jemand aus dem Stamm habe dann einen Strauch entdeckt, an dem besonders große Tomaten wachsen. „So ist es gekommen, dass sich die Menschen mit Samen beschäftigen“, erklärt der 56-Jährige. „Und wozu braucht man die Samen?“, fragt er. „Je mehr Kerne du hast, umso mehr kannst du säen“, beantworte Tammo die Frage richtig.

Ein paar Schritte weiter geht es zu den Reisetomaten: „Hatte die Tomate einen Unfall? Die sieht ja aus wie ein Kürbis“, sagt Vinken und bringt die Gruppe zum Lachen. Die Frucht heiße so, weil man sie mit den Händen auseinanderbrechen kann. So kann man sie auf Reisen mitnehmen, ohne sich schmutzig zu machen, erklärt der Bio-Gärtner weiter. Nach einer anschließenden Mirabellen-Kostprobe wartet eine besondere Aktion auf die Kinder: Dafür stellen sie sich der Größe nach auf und der 56-Jährige setzt sie nacheinander in eine Kiste auf eine Rollenbahn. Die größeren Kinder schieben die Kleinen und so bewegen sich die Mädchen und Jungen wie auf einem Fließband fort. „Gebt doch mal ein bisschen Tempo“, ruft Vinken den Teilnehmern mit einem Lachen zu. Die Kinder haben viel Spaß und strahlen.

Nach der kleinen Spielpause fragt Vinken, warum er wohl ein Haus aus Glas auf dem Grundstück hat. Ein Junge sagt: „Durch das Glas kommt die Sonne gut durch. So wachsen die Pflanzen.“ Der 56-Jährige erklärt der Gruppe, aus was Kompost besteht und wozu dieser gebraucht wird. „Hier sind Fasern von Kokosnüssen drin“, sagt er, während die Kinder gespannt zuhören. Auf der Stellfläche angekommen, geht Vinken zu dem argentinischen Minzestrauch. „Das richt ja nach Kaugummi-Minze“, sind sich die Jungen und Mädchen einig. Von dort aus geht es weiter zur Pfefferminze, Zitronenmelisse und Apfelminze. Der Bio-Gärtner verteilt an jedes Kind ein paar Blätter. „Davon machen wir uns gleich einen Tee.“

In gemütlicher Runde und bei sommerlichen Temperaturen lassen sich Vinke und seine Frau Sabina Dalg-Vinken zusammen mit den Jungen und Mädchen ihren Tee schmecken. Schon nach kurzer Zeit werden die Getränke grüner und grüner. Zum Abschluss warten noch Rosmarin-Kartoffeln und vegetarische Burger mit Basilikumpesto, gewürzt mit Thymian, Oregano, Bohnenkraut und Estragon auf die Ferienpass-Kinder. lat