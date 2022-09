Selbstbehauptungskurs für die Kinder der Grundschule Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

Mit Eifer dabei: Die Mädchen und Jungen der Klasse 1A. © Rullhusen, Leif

Knapp eine Stunde lang führt Karatelehrer Karo Karca die Dötlinger Grundschulkinder in die Selbstverteidigung ein. Sein Selbstbehauptungskurs steht für alle Klassen im Rahmen des Sportunterrichts auf dem Lehrplan.

Dötlingen – „Ausholen, einen Schritt nach vorne, blocken und schreien!“ Mit vollem Einsatz und Eifer folgen die Erstklässler der Aufforderung von Karo Karca. Fast: „Das ist ja Kreischen und kein Schreien“, ruft der Wildeshauser Karatelehrer. Ein paar Übungen später ist das Gebrüll in der Schulsporthalle mindestens genau so laut, aber einige Oktaven tiefer.

Bestandteil des Gewaltpräventionskonzeptes

Knapp eine Stunde lang führte Karca die 18 Mädchen und Jungen am Montagvormittag in die Selbstverteidigung ein. Sein Selbstbehauptungskurs stand für alle Klassen der Grundschule Dötlingen im Rahmen des Sportunterrichts an diesem Tag auf dem Lehrplan. „Er ist ein Bestandteil unseres Gewaltpräventionskonzeptes“, erklärt Schulleiterin Melanie Kahnt-Bock. „Er soll die Kinder mental stark machen und ihr Selbstvertrauen stärken.“ Die Praxisstunde in der Schule sei natürlich nur ein Einstieg. „Wir hoffen, dass der Kurs ein Anreiz für die Mädchen und Jungen ist, so etwas auch über den Unterricht hinaus zu machen“, so die Schulleiterin. Außerdem würden die Kinder im theoretischen Unterricht im Fach „Soziales Lernen“ auf den Kurs vorbereitet.

Seit 2016 organisiert die Schule den Kurs jährlich in Kooperation mit der Karateschule von Karca – mit Ausnahme der beiden zurückliegenden Pandemie-Jahre. Deshalb sei diese Veranstaltung jetzt besonders wichtig, betont Kahnt-Bock. „Durch die Corona-Beschränkungen fehlt den Kindern das Miteinander. Die Schüler des aktuellen dritten Jahrgangs lernen erst jetzt den normalen Schulalltag kennen, ohne Masken im Unterricht und ohne auf dem Schulhof voneinander getrennt zu sein“, erläutert die Schulleiterin. Aus diesem Grund sei das Lernen von sozialer Verantwortung und Kompetenz gegenwärtig umso wichtiger. Der Kurs von Karaca helfe dabei.

Selbstvertrauen, Koordination, Konzentration sowie Disziplin der Mädchen und Jungenstärken

„Unser Ziel ist es, das Selbstvertrauen, die Koordination, Konzentration sowie Disziplin der Mädchen und Jungen zu stärken“, erläutert der Karatelehrer. „Ich zeige ihnen zum Beispiel, wie sie sich in einem Konfliktfall verteidigen können. Das fördert die Courage.“ Dadurch würden sich Kinder eher trauen, bei einem Streit, den sie sehen, schlichtend einzugreifen. Spaß macht ihnen die Praxisstunde obendrein. Konzentriert hören sie den Anleitungen des Lehrers zu und versuchen eifrig, sie dann umzusetzen. Manchmal wird zwar das rechte mit dem linken Bein in einer Übung verwechselt, insgesamt ist Karaca aber von seiner Gruppe begeistert. „Das habt ihr toll gemacht“, lobt er die Mädchen und Jungen zum Abschluss der Stunde. Der ist übrigens ganz ruhig, fast meditativ mit einigen Verhaltensregeln für Kampfkunst, die die Kinder dem Karatelehrer nachsprechen.

Im Alter von sechs Jahren begann Karaca mit dem Karatesport. Inzwischen ist er seit mehr als 30 Jahren dabei, machte vor 15 Jahren seine Trainerlizenz und leitet seitdem die Karateschule Wildeshausen.

Der Tritt sitzt: Mit voller Konzentration setzen die Kinder die Anweisungen des Karatelehrers um. © Rullhusen, Leif

Karo Karaca führt den Kindern gemeinsam mit Schulpraktikantin Julia Kläner eine Übung vor. © Rullhusen, Leif