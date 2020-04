Seelentröster in der Coronakrise

Die Mensch-Hund-Beziehung gewinnt an Bedeutung

+ Hol das Stöckchen: Viele Menschen verbringen momentan mehr Zeit mit ihrem Hund als zuvor. symbolFoto: DPA

Dötlingen – Mehr als eine halbe Million Hunde gibt es in Niedersachsen. In der Coronakrise gewinnt die Beziehung zum Tier noch einmal eine neue Bedeutung: Viele Halter haben mehr Zeit, sich mit ihm zu beschäftigen, und für manche ist es nun der einzige Hausgenosse und Kontakt. Das sehen auch Anja Kaefer, die eine Hundeschule in Dötlingen betreibt, und Frances Wiegner, die dort einen Gassigehservice sowie eine Hundekita anbietet, so.