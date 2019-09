Auto kracht frontal gegen Baum: Zwei Menschen sterben

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Dötlingen sind am Sonntagabend zwei Menschen gestorben. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Dötlingen - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagabend gegen 23 Uhr in Neerstedt in der Gemeinde Dötlingen (LK Oldenburg). Ein mit vier Personen besetzter bulgarischer PKW durchfuhr den Ort aus Richtung Wildeshausen kommend.

Unfall in Neerstedt: Auto fängt Feuer

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und krachte frontal gegen einen Baum. Der Wagen fing sofort Feuer. Glücklicherweise waren sofort mehrere Ersthelfer vor Ort, die die Verletzten aus dem brennenden Fahrzeug zogen.

Bei zwei Insassen wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die dann von den eintreffenden Rettungsmannschaften übernommen wurden. Leider konnten die Notärzte bei zwei Unfallbeteiligten nur noch den Tod feststellen. Die beiden anderen Insassen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Seelsorger betreut Insassen und Einsatzkräfte

Es wurde umgehend ein Notfallseelsorger zur Unfallstelle gerufen, der die Ersthelfer mit zur nahen Grundschule nahm, um sie zunächst zu betreuen. Auch für die Einsatzkräfte stand diese Hilfe zur Verfügung.