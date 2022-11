Schulsozialarbeit auf der Streichliste der Gemeinde Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

Die Grundschule in Dötlingen muss womöglich zukünftig auf Schulsozialarbeit verzichten. © lat

Weil die Kassen leer sind, will die Gemeinde Dötlingen Geld für die Schulsozialarbeit sparen.

Neerstedt – Seit zwei Monaten ist die Stelle für Schulsozialarbeit in Dötlingen unbesetzt. Wenn es nach Vorstellungen der Gemeinde geht, wird sie auch weiterhin vakant bleiben. Wie die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage für den heutigen Ausschuss für Bildung und Erziehung schreibt, empfiehlt Bürgermeisterin Antje Oltmanns, diese in den Grundschulen der Gemeinde nicht nachzubesetzen und sie ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht in den Stellenplan aufzunehmen. Das Gremium wird ab 18.30 Uhr im Neerstedter Rathaus über diesen strittigen Punkt beraten.

38.000 Euro Personalkosten im Jahr

Die Verwaltungschefin begründet ihre Entscheidung in der Sitzungsvorlage mit der angespannten Finanzlage der Gemeinde und damit, dass es sich um eine freiwillige Stellenbesetzung handelt. „Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist die Gemeinde Dötlingen verpflichtet, freiwillige Leistungen zu überprüfen und gegebenenfalls einzusparen“, heißt es in der Vorlage. Im Fall der Schulsozialarbeitsstelle wären das im Jahr 38 000 Euro Personalkosten zuzüglich Aufwendungen für Fortbildung, Fahrten, Ausstattung sowie Arbeitsmaterialien. Sowohl die beiden betroffenen Grundschulen, deren Elternräte sowie die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen sehen das anders. Sie alle fordern die Nachbesetzung der Stelle. Die schulische Sozialarbeit übernehme wichtige Aufgaben, die von den Lehrkräften alleine nicht zu bewältigen seien, schreibt die Fraktionsvorsitzende Gabriele Roggenthien in einem Antrag der Grünen, diese Stelle wieder neu zu besetzen. Mit dem Zuwachs an Flüchtlingen und Vertriebenen sowie der Zuwanderung von osteuropäischen Arbeitsmigranten nehme die Wichtigkeit der Integrationsarbeit rapide zu, erklärt Roggenthien.

Gegenwind von Grundschulen

Melanie Kahnt-Bock, Leiterin der Grundschule Dötlingen, bittet die Gemeinde „dringend darum, die Schulsozialarbeit fortzusetzen und die Stelle neu zu besetzen“. Sie werde besonders in den Bereichen Prävention sowie Medienkompetenz benötigt. Das Thema Inklusion spiele im Hinblick auf den möglichen Wegfall von Förderschulen sowie die Unterstützung von Kindern nicht-deutscher Herkunft ebenfalls eine große Rolle, so Kahnt-Bock.

Viele Neerstedter Grundschüler hätten erhebliche Defizite im Bereich der Sozialkompetenz sowie mangelnde Konflikt- und Kommunikationskompetenz, berichtet Rektorin Andrea Selke in einem Brief an die Bürgermeisterin. „Wir wollen auf unsere gesellschaftlichen und schulischen Veränderungen reagieren. Daher sehen wir die schulische Sozialarbeit als einen unverzichtbaren Bestandteil des schulischen Angebots der Grundschule Neerstedt“, erläutert Selke weiter.

Elternrat fordert Erhalt der Schulsozialarbeit

Franziska Leppin, Schulelternratsvorsitzende in Dötlingen, hebt die Bedeutung der ehemaligen Schulsozialarbeiterin als neutrale Mediatorin zwischen Elternhaus, Schule und verschiedenen Ämtern in schwierigen Situationen hervor. An der Neerstedter Grundschule sei eine Zunahme an Konflikten unter Schülern wahrzunehmen, die auf mangelnde Sozial- und Kommunikationskompetenz zurückzuführen seien, berichtet der dortige Elternratsvorsitzende Markus Knoop in einem Brief an die Verwaltungschefin und die Ratsfraktionen. „Die Schulsozialarbeiterin konnte hier bisher im Rahmen von Konflikt- und Kommunikationstrainings wertvolle Präventationsarbeit leisten“, so Knoop.

Eingeführt hatte die Gemeinde die Schulsozialarbeit vor vier Jahren als „rein freiwillige Leistung“. Die Tätigkeit der Sozialarbeiterin von insgesamt 29,25 Stunden in der Woche teilte sich auf die beiden Grund- sowie die Förderschule auf. Da der Landkreis Oldenburg Träger letzterer ist, bezuschusste er diesen Anteil. Den Rest musste die Gemeinde Dötlingen aus eigener Tasche bezahlen. Als die Mitarbeiterin zum 30. September dieses Jahres kündigte, beschloss die Gemeinde, diese Personalkosten zu sparen. Die Versorgung der Förderschule Sprache mit Schulsozialarbeiterstunden wird der Landkreis übernehmen.