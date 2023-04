Schulen in Dötlingen und Neerstedt bekommen Lüftungsanlagen

Von: Leif Rullhusen

Mit viel Fingerspitzengefühl manövriert der Kranführer die sperrigen Kartons auf das Treppenpodest der Neerstedter Schule. © Rulllhusen, Leif

Trotz Ferien Hochbetrieb in Dötlingens Schulen: Die Firma „Funke Klimatechnik“ rüstet die Gebäude in Neerstedt und Dötlingen mit dezentraler Lüftungstechnik aus.

Dötlingen/Neerstedt – Präzisionsarbeit an der Neerstedter Schule: Viel Platz hatte der Kranführer in der vergangenen Woche nicht, als er seine sperrige und schwere Last in die erste Etage hievte. An dem Notausgang zur Feuertreppe blieben nur wenige Zentimeter Platz, um die neuen Lüftungsanlagen in das Gebäude zu bugsieren.

Die Gemeinde Dötlingen nutzt die derzeitigen Osterferien, um die drei Schulen in Dötlingen und Neerstedt mit dezentralen Luftreinigungsgeräten auszurüsten. Eigentlich war die unterrichtsfreie Spanne als Zeitfenster für die Montage vorgesehen. Die Kinder der Grund- und der Förderschule in Neerstedt werden den Abschluss der Einbauarbeiten in der kommenden Woche nun aber noch miterleben können. Am Mittwoch sind ihre Ferien vorbei. „Es ist zu befürchten, dass die Arbeiten in dieser Woche nicht ganz fertig werden“, berichtet Bürgermeisterin Antje Oltmanns auf Nachfrage unserer Zeitung. „Obwohl rund um die Uhr gearbeitet wird, kann es sein, dass sich die Baumaßnahme ein bis drei Tage in die Schulzeit hineinzieht.“ Nicht jede Unabwägbarkeit sei bei einer solchen Maßnahme vorhersehbar.

In Dötlingen bis auf Restarbeiten abgeschlossen

In Dötlingen sei der Einbau der Anlagen dagegen bereits bis auf ein paar Restarbeiten abgeschlossen. Begonnen hatte die Twistringer Firma „Funke Klimatechnik“ mit den vorbereitenden Tätigkeiten teilweise schon vor den Osterferien. „So weit das möglich war, ohne den Schulbetrieb zu stören“, erklärt die Verwaltungschefin. Insgesamt habe die Installation der Anlagen aber sehr gut funktioniert, sagt sie. Dementsprechend seien auch die Kosten im vorgesehenen Rahmen geblieben. „Genau wissen wir das natürlich erst, nachdem ein Schlussstrich unter die Maßnahme gezogen wurde“, erklärt Oltmanns. So ließen sich kleinere Arbeiten, wie das Verlegen einer Steckdose oder Verputzen einer Wand im Vorfeld nicht exakt planen.

Politische Entscheidung fiel schon vor mehr als einem Jahr

Anfang dieses Jahres hatte der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dötlingen beschlossen, den Auftrag zum Einbau dezentraler Lüftungsgeräte an die Firma „Funke Klimatechnik“ zu vergeben. Die politische Entscheidung hatte bereits der Gemeinderat im Dezember 2021 gefällt. Das Gremium hatte die Verwaltung beauftragt, die Lüftungsgeräte auszuwählen, die Umsetzung der Maßnahme zu planen und die Fördermittel zu beantragen. Nachdem die Zuwendungsbescheide im vergangenen April eingegangen waren, begannen die konkreten Planungen durch ein beauftragtes Ingenieurbüro. Im Rahmen einer Bereisung besuchten Lehrer und Gemeindemitarbeiter unter anderem eine Grund- und Oberschule in Kappeln sowie das Gymnasium in Wildeshausen. Ende vergangenen Jahres hatte die Kommune die Leistung und sich schließlich für den Twistringer Klimaspezialisten entschieden.

Um die bewilligten Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, musste die Kommune bei der Umsetzung ordentlich aufs Gas treten. Ende dieses Monats müssen die Anlagen eingebaut und betriebsbereit sein, um entsprechend abgerechnet werden zu können.

Förderquote von 80 Prozent

Das gesamte Investitionsvolumen für die drei Schulen beläuft sich auf rund 700 000 Euro. Davon entfallen knapp 600 000 Euro auf die technische Einrichtung. Der Restbetrag ist für Trockenbau- und Malerarbeiten vorgesehen. Unterstützt wird die Maßnahme mit insgesamt 560 000 Euro aus dem „Bundesförderungsprogramm für corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“. Das entspricht einer Förderquote von 80 Prozent. Sieben der insgesamt 21 Geräte wurden in der Dötlinger Schule installiert, die restlichen 14 in Neerstedt. Als Schulträger übernimmt der Landkreis Oldenburg den auf die Förderschule entfallenden Anteil für vier Anlagen.

Hauptargument zur Anschaffung war ursprünglich die Corona-Pandemie

Hauptargument für die Anschaffung war damals die Corona-Pandemie. Im Juli 2021 hatten die Christdemokraten deshalb einen Antrag an die Verwaltung gestellt, den Einbau von Lüftungsanlagen in die Schulgebäude prüfen zu lassen. Inzwischen hat der Beitrag der Geräte zur Senkung des Energieverbrauchs enorm an Bedeutung gewonnen, da durch sie das unkontrollierte Lüften über die Fenster wegfällt.