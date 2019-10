Aus der Schule in die Natur

Neues Umweltbildungsangebot für Kinder / Angler und Jäger qualifiziert

+ Die kurze Zwangspause aufgrund des Gewitters wurde für ein Gruppenfoto genutzt. Fotos: Schneider

Hockensberg - Von Tanja Schneider. Der Hase hat eine ungeheuerliche Behauptung aufgestellt. Er meint, der Altonaer Mühlbach ist in einem schlechten Zustand. Aber stimmt das? Diese Fragestellung war am Freitag in Hockensberg Ausgangslage für die Erprobung eines neuen Umweltbildungsangebots für Grundschulkinder. Jens Pfänder vom Fischereiverein Wildeshausen und Ralf Bröcker vom Fischereiverein Wüsting gehören zu den 100 ehrenamtlichen Anglern und Jägern, die landesweit im Rahmen des Projektes „Erlebnis Natur“ in Theorie und Praxis ausgebildet wurden, um Schulklassen und anderen Gruppen künftig die Natur näher zu bringen.