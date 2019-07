Am „Schützenmoor“ wird bereits gefeiert

Traditionelles Kaffeetrinken bei der Brettorfer Schützenkönigin Anja Heiken

+ Die Brettorfer feierten an der Straße „Schützenmoor“.

Brettorf – Mit dem „Harte-Kern-Schießen“ haben die Herren des SV Brettorf das Schützenfest eröffnet. Die Damen hingegen trafen sich am Sonnabend bei der Königin Anja Heiken im „Schüttenmoor“. Neben der Lobrede auf die Königin standen auch die Ehrungen der Damen an. Die Straße war durch die Nachbarn festlich geschmückt und kurzerhand in „Schützenmoor“ umbenannt worden. Die knapp 60 Vereinsmitglieder bekamen im Garten Kaffee und Kuchen serviert. Einer der Höhepunkte für jeden König und jede Königin ist die Laudatio.