Schützen in Brettorf erhöhen ihre Mitgliedsbeiträge

Von: Tamino Büttner

Teilen

Neue Tätigkeiten im Vorstand: Frank Gründel (Jugendwart), Vera Debicki (Festausschusssprecherin) und Paul Demuth (Schriftführer, v.l.). © Tamino Büttner

Brettorf – Die Brettorfer Schützen werden ihre Beiträge an die aktuelle Entwicklung anpassen. Das beschlossen die Mitglieder am Freitag im Rahmen ihrer Versammlung im Schützenhof Schürmann.

Bisher lag der Jahresbeitrag für Minderjährige bei 15 und für Erwachsene bei 42 Euro. Das rechtfertige nicht mehr die umfangreichen Leistungen, die der Verein seinen Mitgliedern anbietet, so der Vorstand. Es würden regelmäßig neue Sportgeräte angeschafft, und die digitale Schießanlage sei eine der modernsten im Landkreis Oldenburg. Zukünftig sollen deshalb Minderjährige 20 Euro zahlen, Erwachsene zahlen 60 Euro. Die Beitragsstruktur wurde gleichzeitig um einen Jahresbeitrag für Schüler, Studenten und Auszubildende ergänzt: „Bis 27 Jahren und mit einem Nachweis, haben die jungen Mitglieder die Möglichkeit, sich einen vergünstigen Jahresbeitrag von 40 Euro zu sichern“, erläuterte der Vorsitzende Joachim Eilts.

Großteil der Amtsträger im Amt bestätigt

Mit den Vorstandswahlen wurde der Großteil der Amtsträger im Amt bestätigt. Im engeren Vorstand haben sich jedoch Änderungen ergeben. So ist der bisherige Schriftführer Frank Gründel nun Jugendwart und tritt damit in die Fußstapfen seiner Vorgängerin Melanie Eilts. Für den freigewordenen Posten des Schriftführers hat sich der bisherige stellvertretende Kassenwart Paul Demuth zur Wahl gestellt. Auch für die Festausschusssprecherin Katrin Freese wurde eine Nachfolge gesucht und mit Vera Debicki gefunden.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch Mitglieder geehrt, die besondere Leistungen gezeigt haben. So haben Erika Albrecht, Michael Bade, Edith Cording, Marion Einemann, Alfons Mutke und Ulrich von Otte die Bedingungen zum Erreichen des Meisterschützenabzeichens des Deutschen Schützenbundes erfüllt.

Pläne für eigenen Musikzug

Zur Tradition im Schützenwesen gehören auch die Umzüge mit musikalischer Begleitung. „Es wird immer schwieriger, für unsere Veranstaltungen Spielmannszüge zu gewinnen. Durch die Pandemie waren einige nicht mehr spielfähig und haben sich aufgelöst“, so Vorstandsmitglied Frank Gründel. Nun möchte der Verein klären, ob es Interesse unter den Mitgliedern gibt, einen eigenen Musikzug zu gründen. Zu diesem Zweck bietet der Schützenverein am 17. März um 19 Uhr in der Schützenhalle einen Informationsabend an.

Zukünftig gemeinsames Alterskönigsschießen

Die Mitgliederversammlung hat ebenfalls über die Bedingungen und Voraussetzungen für das Königs- und Alterskönigsschießen gesprochen und Beschlüsse gefasst. „Es freut mich, dass die Altersschützen einstimmig zum Ergebnis gekommen sind, dass wir zukünftig gemeinsame Alterskönigsschießen für Damen und Herren ausrichten werden“, so Eilts. „Im Nachgang des vergangenen Schützenfestes haben wir im Vorstand ausgiebig diskutiert, wie wir mit künftigen Doppelvergaben von Königs- und Adjutantenwürden umgehen sollten“, berichtete der Vereinsvorsitzende. Die Mitgliederversammlung beschloss nun, dass Schützen, die am Alterskönigsschießen teilnehmen, für das Damen- und Herrenkönigsschießen gesperrt sind. Die Sperre der Königswürde für das Alterskönigshaus gilt ebenfalls für fünf Jahre. Weiterhin wird künftig keine Königin der Königinnen mehr ausgeschossen.

Im nächsten Jahr feiert der Schützenverein Brettorf sein 100-jähriges Bestehen. „Zu diesem Anlass wünsche ich mir für unsere Arbeitsgruppe Mitglieder aus der Mitte“, so der Vereinsvorsitzende. Die Projektgruppe wird insbesondere für eine Festschrift sowie das Programm zuständig sein. Das Schützenhof- und Punzelborgschießen ist für 26. Februar ab 14 Uhr geplant. tbü