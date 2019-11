Und schon wieder brennt ein Abfallhaufen

115 Feuerwehrleute bei der Müllumschlagstation im Einsatz

+ Mit Bagger und Drehleiter machten sich die Einsatzkräfte an die Bekämpfung der Flammen im Abfallberg auf dem Gelände der Müllumschlagstation. Foto: Van Elten

Neerstedt – Für so manchen Feuerwehrmann aus der Gemeinde Dötlingen dürfte es ein Déjà-vu-Erlebnis gewesen sein: Nach dem Großfeuer am 30. April, das 120 Einsatzkräfte in Atem gehalten und mehrere hunderttausend Euro Schaden verursacht hatte, brannte es am Montagabend erneut auf dem Gelände der Müllumschlagstation bei Neerstedt – und zwar an ähnlicher Stelle. Aus noch ungeklärter Ursache stand gegen 19 Uhr auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern ein riesiger Haufen geschredderter Abfall in Flammen. Ein Mitarbeiter entdeckte den Brand und alarmierte die Feuerwehr.