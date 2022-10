Wegen Personalnot: Schließzeiten in Dötlinger Kitas angedacht

Von: Dierk Rohdenburg

Dötlingen – Die Personalknappheit bei Erziehern und sozialpädagogischen Kräften wirkt sich zunehmend auch auf Einrichtungen in der Gemeinde Dötlingen aus.

Wie die Verwaltung der Politik berichtete, wurde dazu bereits ein Notfallkonzept erstellt. „Bislang hatte die Aufrechterhaltung der Betreuung oberste Priorität, sodass Personal mehrmals Urlaub verschieben oder in Gänze darauf verzichten musste“, heißt es im Protokoll zur jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. Diese Lage sei langfristig nicht mehr tragbar. „Um die Situation für alle Beteiligten zukünftig verbessern zu können, ist dringend anzuraten, ab dem nächsten Kindergartenjahr sogenannte Schließzeiten für alle Einrichtungen einzuführen“, führt die Verwaltung aus. Das würde bedeuten, dass Kitas eine oder mehrere Wochen komplett geschlossen haben.

Grundlage für die Beratung war der Antrag der CDU-Fraktion aus dem Juli, in dem die Christdemokraten die Erstellung eines Notfallkonzeptes für die Aufrechterhaltung der Kinderbetreuung in der Gemeinde Dötlingen beantragt hatten.

Verwaltung arbeitet jetzt schon nach einem Notfallkonzept

Die Gemeindeverwaltung machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass sie schon jetzt bei Personalausfällen nach einem Notfallkonzept arbeitet, um die Kinderbetreuung weitestgehend und bestmöglich aufrechtzuerhalten. In diesem würden die Punkte aufgeführt, die beim Vorliegen eines Personalausfalls und damit einhergehender Engpässe verwaltungsseitig abgearbeitet werden. „Neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften wird hierbei regelmäßig der Schweregrad der Maßnahmen sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Erziehungsberechtigten und Kinder beachtet“, so die Verwaltung.

In dem Notfallkonzept werden einige gesetzliche Vorschriften aufgegriffen und erläutert. Da geht es beispielsweise um den Einsatz weiterer Personen – beispielsweise Eltern – in den Kitas. Gesetzlich sei das nämlich nicht ohne Einschränkungen möglich, so die Verwaltung. Der Einsatz anderer geeigneter Personen sei für höchstens drei Tage je Kalendermonat und Gruppe in mehrgruppigen Einrichtungen möglich, wenn zeitgleich ein Erzieher in der Gruppe tätig sei. Die Eignung sei durch das Vorlegen eines Führungszeugnisses nachzuweisen.

„Da die Personalengpässe zum Großteil die eingruppigen Einrichtungen betreffen, stellt der Einsatz anderer Personen hier keine Lösung dar“, macht die Verwaltung deutlich. „In den mehrgruppigen Einrichtungen werden bereits andere Personen für drei Tage je Monat eingesetzt. Zumeist handelt es sich hierbei um Praktikanten. Sehr vereinzelt wurden auch bereits Eltern eingesetzt.“

Gemeinde will nach Möglichkeit Erzieher einstellen

Um bei Personalengpässen flexibel reagieren zu können, setzt die Gemeinde Dötlingen nach eigenen Angaben regelmäßig auf die Einstellung von Erziehern. Aufgrund des flexiblen Einsatzes dieses Personals werde zumeist auf die Beschäftigung von Sozialassistenten verzichtet, obwohl diese Qualifikation nach der Anforderung ausreichend wäre. „Gerade im Hinblick auf die eingruppigen und kleineren Einrichtungen ist der Einsatz von Erziehern ausschlaggebend, um den gesetzlichen Anforderungen bei Personalausfällen zu entsprechen“, heißt es.

Insgesamt lasse sich festhalten, dass vor allem eingruppige Einrichtungen in Zeiten des Fachkräftemangels vermehrt an ihre Grenzen geraten. „Wo größere Einrichtungen auf den eigenen Personalbestand zurückgreifen können, sind die kleineren Einrichtungen auf Personal aus anderen Einrichtungen oder von Personalgestellungsfirmen angewiesen. Da Ausfälle oftmals spontan und frühmorgens auftreten, ist es für alle Beteiligten schwer, kurzfristig umsetzbare Lösungen zu kreieren, um sowohl die Betreuung sicherzustellen, als auch die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten“, so die Verwaltung.